Consejo espiritual: ¡Vea los días difíciles con las ‘gafas’ de la resiliencia!

No tiene por qué ver su situación opaca y sin brillo; al contrario, tenga presente que usted es una persona afortunada que, si bien no está pasando por su mejor momento, aún tiene grandes opciones a su favor y merecer ser feliz.

Las gafas, más que accesorios, se utilizan en la cotidianidad para corregir la visión. Y desde un punto de vista espiritual, ellas le pueden ayudar a interpretar el mundo que le rodea de una manera más nítida.

Le reitero que, al ver los problemas como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables, cultivará una actitud mental positiva que le dará valor en los tiempos adversos.

Reconozca todo lo bueno que la vida le ha brindado generosamente para que lo aproveche.

No culpe a los demás por las limitaciones o por los momentos oscuros; si entabla un autodiálogo descubrirá que las razones de sus quejas están en usted.

Es hora de una transformación radical en la forma de ver la vida, para que pueda salir de esa apatía que se ha apoderado de usted y que le impide progresar.

¡Dios va de su mano y junto a Él nada tiene que temer!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Ante tantas malas rachas por las que paso y con las situaciones adversas que me han golpeado, estoy perdiendo la fe. Las cosas no me salen como yo las sueño y, en cierta medida, siento rabia con Dios porque todos mis esfuerzos son infructuosos. Me estoy alejando del Señor y me estoy volviendo escéptico en medio de los tropiezos y los descalabros. ¿Qué consejo me podría dar”.