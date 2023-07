A veces, en nuestro diario vivir, vemos con tristeza cómo se nos desvanecen algunos sueños e ilusiones que antes fueron importantes y que hoy ya no lo son tanto o simplemente ya no tienen la debida brújula.

La vida nos presenta desafíos para que podamos superarlos y convertirnos en versiones más fuertes de nosotros mismos.

* Es conveniente que se dé la oportunidad de vivir el mayor número de experiencias posibles. No se vaya a deprimir si de pronto comete algún error en el camino; Es bueno que se sobreponga a la adversidad y que trabaje por lo que cree, porque así podrá poner a prueba su resiliencia.

* Debe mantener firme su optimismo y tener mayor fe en las cosas que está realizando. Si no se tiene confianza, ¿quién la tendrá por usted? Procure ser positivo y cultive la semilla de la fe; de esta forma saldrá adelante y les demostrará a los demás lo que realmente sabe y lo que vale.

* Esa pensadera, que a veces nos genera ideas obsesivas y tercas, no sirve para nada. Lo menciono porque a veces gastamos demasiada energía en analizar más de la cuenta y no nos ponemos manos a la obra. ¡Es el momento de pasar a la fase de la ejecución!

*A veces la tristeza invade su corazón y su espíritu. Si eso le pasa, no se deje vencer por ella: dele curso a su motivación y desarrolle su capacidad de entereza para que pueda llenarse de nuevas energías y de mayores capacidades. La vida tiene altibajos, pero finalmente las cosas se solucionan.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en estas épocas. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy pasando por una etapa crucial en mi vida, pues me encuentro frente a un gran reto que me implicará recomponer rutinas. Y aunque sé que debo dar ese paso, en el fondo tengo miedo de fallar. Voy a atravesar por desafíos que otros ya vivieron y que hoy están saboreando las mieles de la victoria. No sé si tendré el mismo arrojo que ellos desplegaron para triunfar. ¿Qué consejo podría darme? Le agradezco uno de sus mensajes revitalizadores”.