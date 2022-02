Los triunfadores no viven de la fama, ellos construyen sus destinos cada segundo y a veces lo hacen a punta de ensayos y errores. Los que no han fallado, de pronto es que no han emprendido mayor cosa en la vida.

Ahora bien, pase de la retórica a la acción: no pretenda tener un futuro brillante si se levanta tarde, si no estudia, si vive dedicado a los vicios, si busca la ley del menor esfuerzo, si encuentra excusas para todo, si les echa la culpa de todos sus errores a los demás, si vive quejándose de todo o si se siente víctima de todos.

De ahí la importancia de no dejarse contagiar del pesimismo. Si está sumergido en un entorno que le trae mala vibra, es tiempo de cambiar el decorado de su vista: haga algo para salir de él y no dejarse hundir.

Yo sé que no puede hacer como si nada pasara, sobre todo cuando está atiborrado de dificultades. Es obvio que los factores externos afectan su entorno, pero no por ello debe dejarse absorber del caos.

* Los errores y los fracasos son las lecciones de la escuela de la vida. Sin ellos jamás nos superaríamos como personas. Así que no se rinda y siga adelante, pues nunca terminará de aprender. No se desinfle si algo no le sale, persevere. También deje lo que no está en sus manos a Dios, porque Él tomará la mejor decisión.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época de zozobra por la emergencia sanitaria. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Tenía una buena oportunidad ante mis narices y la dejé pasar. Inexplicablemente la desaproveché. No hay día que no piense en ese error y me lleno de rabia por ello. ¿Qué me aconseja para no sentirme así? Gracias”.

Respuesta: A todos nos ha pasado en algún momento: perdimos oportunidades, ya sea porque no nos dimos cuenta de ellas, porque no éramos conscientes de esas opciones o porque no tuvimos el valor necesario para asumir la cuota de compromiso que ellas implicaban, en fin...