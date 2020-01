Algo más: No olvide volver sus ojos hacia las cosas trascendentes y las de la espiritualidad. Por muchas tareas que realice, nada tendrá un sentido pleno si no encuentra razones profundas y significativas para vivir.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No me tengo confianza y eso no me permite aprovechar las opciones que se me aparecen en la vida. De hecho, hoy tengo la oportunidad de acceder a un mejor trabajo, pero no me atrevo a aceptarlo por temor a fracasar. Me da miedo exponerme al colapso. Así me pasa con todas las cosas de mi vida: en el amor, en lo laboral y en las demás situaciones. Casi siempre me siento vencido, pierdo la fe y termino con las manos cruzadas. Mi vida está muy enredada ¿Qué me podría aconsejar? Ayúdeme, por favor”.

Respuesta: Permítame decirle, de entrada, que no puede seguir corroído por el temor a fracasar. Acepte sus responsabilidades y aproveche las opciones de gloria que Dios le otorga.

Jamás será válido estar con las manos cruzadas viendo pasar por el frente de su casa las oportunidades.

Es claro que la forma en la que usted piense acerca de algo que le pase puede ‘derrotarlo’ o ‘sacarlo adelante’.

Lo único imposible en su vida es aquello que no intenta. Si jamás se esfuerza por lograr lo que quiere es apenas obvio que no conseguirá nada.

Vea los nuevos desafíos como bendiciones para crecer, en vez de verlos en términos de ‘ganar’ o de ‘perder’.

Si insiste en tener ideas negativas seguirá viendo cada nueva oportunidad como algo en lo que podrá fracasar y, de paso, frenará sus desarrollos profesionales y personales.

Si lo analiza bien, esa falta de confianza es la que le ha complicado o enredado su existencia. Si pierde la fe, al final se estresa, se deprime y se aniquila.

Usted no está tan vencido como se imagina, entre otra cosas, porque siempre tendrá la posibilidad de actuar por cuenta propia.

¡Todo es cuestión de voluntad! Cualquier problema que afronte, así sea el más difícil, él nunca será tan fuerte como la actitud que decida asumir.

El miedo puede dominarlo y neutralizarlo, si cree que no será capaz; pero si adquiere el valor para enfrentarlo, la vida misma conspirará para que triunfe.

La autoconfianza se va construyendo paso a paso y ella tiene una importancia decisiva, tanto en su bienestar como en los negocios y en las relaciones que mantenga con los demás.

Es obvio que en todo proceso hay momentos de dudas y de desesperanzas, pero si asume todo como parte de la responsabilidad de crecer, estos instantes no le podrán restar fuerza.

En todo hay que ponerse manos a la obra, pues el trabajo hace posible que las cosas se den. La acción transforma su mundo y además le permite descubrir su propia fortaleza. Dese permiso de seguir adelante e incluso tenga presente que puede cometer errores y aún así no será el fin del mundo. Porque no será el fracaso lo que destruya su confianza, sino el no volver a intentarlo.

Si se anima, notará que después de lanzarse al ruedo, la fe en usted volverá a resurgir con renovadas fuerzas.