Testimonio: “Hago cuentas de mi situación laboral y me angustio porque las cosas no van nada bien. Lo que veo a mi alrededor es zozobra y un camino incierto. Me da rabia conmigo mismo por estar dependiendo de un salario y no haber realizado lo suficiente como para no depender de nada ni de nadie. Insisto en decir que soy el culpable de lo que me pasa y ahora no sé qué hacer, pues me da pavor mi futuro inmediato. A veces me hago el de la vista gorda, pero en el fondo sé que la crisis económica me asfixia cada día más. Miro hacia atrás y recuerdo que no he hecho mayor cosa para superarme y ahora, cuando la falta de plata está en mis narices, me siento un bueno para nada. He leído sus textos y me gusta su forma de pensar. Ayúdeme con uno de sus consejos, por favor”.