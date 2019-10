Cuando las tormentas nos sacuden

Me preguntó un compañero cercano qué se puede hacer cuando uno intenta todo y nada le sale bien. Le respondí que hay que perseverar; sin embargo, me dijo que no tenía aliento para ello porque sentía que no avanzaba.

Le sugerí que orara y me contestó así: “Por más que elevo plegarias al cielo sigo en ceros”.

Su fe se le está acabando.

Finalmente me cuestionó así: ¿Y usted qué hace en estos casos?

Estoy acostumbrado a hablar claro en todas las cosas de mi vida y por eso intenté ser lo más honesto posible.

No soy de los que les gusta decorar las cosas y hacer el tipo de comentarios que le han hecho sus familiares o amigos; por el contrario, prefiero irme a la raíz del problema y saber qué es lo que realmente está pasando para acabar de ‘taquito’ con los inconvenientes cotidianos.

Hace unos años escuché una frase de Bill Gates que me marcó para siempre: ‘La vida es injusta, acostúmbrese a ello’.

Y aunque suene muy simple, es una frase que tiene una complejidad y un peso inimaginables, ya que resume de una manera brillante cómo los seres humanos nos autoafligimos por cosas que a veces no podemos controlar.

La lluvia es inevitable y con cierta frecuencia nos vemos sumergidos en tormentas que hay que soportar ‘sí o sí’. Cuando hay un aguacero y se debe ir a algún lugar distinto a casa, hay varias opciones: salir con el riesgo de mojarse hasta los tuétanos, enfrentar lo molesta que es la lluvia, tal vez correr de escampe en escampe o simplemente esperar a que el temporal amaine

Sé que los aguaceros, como los problemas, cumplen un interesante proceso para purificarnos como ser humanos y para aprender a ser mejores personas.

En el caso de mi compañero, puedo notar que está enfocado en conseguir algo que le ha costado esfuerzo, tiempo y dinero. Pero debe entender que no siempre eso dará los resultados que él busca, ni será proporcional a lo que ha invertido. Así es el asunto, tal cual, por más duro que suene.

En la vida hay miles de cosas que inevitablemente no están a nuestro alcance, o que muchas veces la suerte, el destino o las circunstancias nos alejan de ella. ¡Y eso no lo podemos cambiar!

Con esto no quiero desanimarlo sino que ponga las cosas sobre la mesa y analice por qué no están resultando las cosas que está buscando.

Con frecuencia nos obsesionamos con algo sin analizar el proceso que estamos llevando a cabo: “¿Estoy haciendo lo correcto?”, “¿Estoy haciendo las cosas cómo deben ser o como yo quiero?”, “¿Presto atención a cómo ha sido el proceso de las personas que han conseguido lo mismo que yo necesito?, “He analizado si la comparación muestra que estoy en las mismas circunstancias?”

Las respuestas están frente a nuestros ojos muchas veces, pero nos negamos a verlas. Si entendemos que no todo es o saldrá cómo queremos, al paso de la letra, el peso que nos quitamos de encima es enorme.

Yo lo entendí hace ya varios años y la vida me cambió para siempre.

Dejé de obsesionarme por cosas que no podía controlar, le dediqué más tiempo y esfuerzo a lo que sí estaba en mis manos manejar, y sobre todo me dediqué a vivir el hoy, no pensando en el pasado ni el mañana.

Gracias a eso vivo tranquilo y nada me quita el sueño. De hecho, lo que he conseguido hasta hoy en mi vida de alguna forma lo soñé, pero nunca planeé que tenía que ser exactamente así ni me obsesioné con ello. Simplemente hice lo que tenía que hacer y lo que me hacía feliz en el momento.

Si a usted le pasa lo que le ocurre a mi compañero, tranquilo. Si las cosas no salen no pasa nada o al menos el mundo no se le acaba por eso. Recuerde: todo está en su mente. Además la vida lo puede sorprender con cosas que jamás imaginó, y lo mejor, que le van a gustar.

¡Disfrute hoy, mañana no sabemos qué aguacero tendremos que soportar!

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “La vida suele darnos golpes a todos, pero conmigo se pasó. Murió mi padre de forma intempestiva, mi mujer me dejó por otro hombre, me echaron del trabajo y como si fuera poco me diagnosticaron una enfermedad, que si bien no es terminal, me tiene en el piso. Debo decirle que el desánimo de mi vida está a flor de piel ¿Por qué será que todas se me juntaron de repente? No hago sino llorar y no entiendo por qué todo se me derrumba”.