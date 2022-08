Muchas veces la realidad no termina siendo lo que esperábamos por varias razones: tal vez no íbamos por el camino acertado, de pronto fallamos en algún paso y también hay que reconocer que existen circunstancias que no dependen directamente de nosotros.

La discrepancia entre lo que tanto deseamos y la realidad, con relativa frecuencia, nos produce una gran frustración.

Testimonio: “No sé cómo explicarle, pero no vivo tranquilo. Todo me inquieta, me da temor continuar con mis proyectos y casi ni duermo pensando en el ‘trote’ del amanecer de cada día. Antes no era así; esa angustia me surgió durante este tiempo de pandemia. Es como si no quisiera continuar con mis agendas. El asunto es grave porque todo esto afecta mi vida cotidiana. ¿Qué debo hacer para no sentirme así? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Tras las difíciles circunstancias por las que atravesamos, entre ellos los dos largos años de pandemia, usted, yo y todos hemos pasado por episodios de inseguridad. Esto se ha traducido en ese malestar que ha afectado su vida en varios ámbitos.

El asunto es claro: durante y después de un periodo de aislamiento como el que ha soportado, la salud mental debe ser su prioridad. Lo que puede estar sintiendo es que el regresar a una ‘nueva normalidad’ le está pasando la cuenta de cobro.

En su caso, conocer y aceptar sus miedos serán puntos claves para enfrentarlos y para superarlos. Usted debe dar ese paso, sobre todo si tiene claro que tiene que desprenderse de toda esa inseguridad que percibo entre las líneas de su carta.

Establezca un diálogo interior de tal forma que le permita determinar los factores que le han desencadenado esos temores: ¿Tal vez padece de estrés? ¿De pronto ha pasado por momentos traumáticos? ¿Es probable que la pandemia lo haya convertido en una persona susceptible?

Pídale a Dios claridad, fortaleza y serenidad para afrontar esa sensación que hoy experimenta. No se deje abrumar más de la cuenta y asuma el control de su vida.

