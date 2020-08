¡CUÉNTENOS SU CASO!

¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siento que nunca seré feliz, a pesar de que estoy bien de salud y gano suficiente dinero. Vivo apesadumbrado porque me veo rodeado de gente que solo me busca por interés. Mis amores no son otra cosa que mujeres interesadas en mis cheques. ¿Por qué otros hombres, con más problemas que yo, sí logran ser felices? ¿Por qué tengo que cargar con esto?”

Respuesta: Dicen que la felicidad nunca es completa, pero por más dura que suene la frase, yo diría que el problema es que usted se acostumbró a verlo todo desde el lado negativo. ¡Usted no tiene que cargar con nada, más bien suéltese de ese pesimismo!

No viva engañado pensando que nunca será feliz. Yo le aconsejo mejor que aprenda a estar bien con lo que tiene a su alcance: una buena salud y una gran estabilidad económica; además tenga paciencia, pues tarde o temprano llegará su amor verdadero.

Sin lugar a dudas hay muchos ámbitos en la vida que requieren ciertos sacrificios e inevitablemente también habrá ciertas circunstancias que le traigan muchas cosas tanto positivas como negativas. ¡No obstante, al menos en su caso, todo depende de su actitud!

En lugar de pensar que “carga la pena” de estar rodeada de gente interesada, ‘dele vuelta a la tortilla’. Otórguele a cada quien la atención que requiera y punto. Además, es muy importante la forma como se perciba a usted mismo y cómo se relacione con los demás.

Resulta que usted tiene la maravillosa suerte de contar con una garantía económica que lo respalda, al contrario de mucha gente en el mundo que lucha día a día por conseguirlo. Otros que no han tenido la misma suerte suya quizá nunca tengan la oportunidad de poseer lo que usted tiene, por más que trabajen y se esfuercen.

De la misma manera sucede con el amor, su vida ha estado rodeada de gente que solo se ha interesado por lo que usted tiene y por lo que representa, más no por su esencia; mientras que al otro lado de la ciudad y del mundo hay miles de personas con muchas menos posibilidades económicas que la suya, pero durmiendo con la persona que aman y sabiéndose amados incondicionalmente todos los días de su vida.

¿Qué hay de malo en lo uno o en lo otro? ¡Nada! Simplemente esa pareja de escasos recursos también puede salir adelante si se lo propone; y usted, pese a que se sienta desdichado en el amor, también puede encontrar al amor de su vida si se lo propone.

Cuando usted logre conectarse con los demás a partir de lo que usted es y no desde lo que representa para su círculo social, ahí sus relaciones comenzarán a ser auténticas.

Pregúntese usted mismo: Si no tuviera todo lo que tengo, ¿quién sería en realidad? ¿Qué me define cómo persona? Si no tuviera todo el dinero que atesoro, ¿qué tendría para ofrecer a los demás?

Lo importante es que usted se reconozca como una persona con cualidades y defectos, y que estos son los que lo hacen una persona de verdad, no sus propiedades ni el saldo de su cuenta bancaria.

El amor podría tocar pronto la puerta de su corazón, pero de usted depende que ese amor perciba de usted lo que tiene realmente para dar. ¡Un abrazo y mil bendiciones!