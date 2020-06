Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Nunca imaginé que pasar esta cuarentena con mi pareja me generaría tantos problemas en mi relación. No nos podemos entender, peleamos todos los días e incluso él ya habla de separación. Irónicamente uno de los puntos de discusión fue la pérdida de la fe en Dios: mientras yo sigo orando, mi esposo me recrimina porque todos los días rezo y hasta me refuta que el Creador supuestamente ‘no ha hecho nada’ para detener esta crisis. Desde su perspectiva, qué se puede hacer para salvar esta relación, sobre todo sabiendo que lo amo, a pesar de las fuertes discusiones. Le agradezco de corazón que me pueda dar algún tipo de orientación, aclarándole que no soy ninguna fanática religiosa”.

Respuesta:

¡Hola! Si algo he aprendido en la vida es que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

¿Por qué cito este refrán?

Porque sé que muchas veces esperamos que nuestros seres queridos nos den palabras de aliento para “tapar” los daños en nuestras relaciones, y eso en vez de darnos claridad ante las cosas lo único que hace es encerrarnos aún más en la burbuja de que todo cambiará “mágicamente”.

Lo primero que debo decirle es que se vive la vida que se decida llevar. Si uno está en una mala situación y decide quedarse allí, es sólo y únicamente responsabilidad de uno, de nadie más.

No tenemos el control de muchas cosas que nos pasan, pero sí somos responsables de la actitud que tomemos frente a ellas.

De nada le sirve victimizarse y pedirle a Dios que por un acto “milagroso” su relación se salve si los dos no hacen algo para cambiarlo. Yo le recomiendo que haga un ejercicio de honestidad y cuestiónese sinceramente qué haría ante las posibles finales de esta historia.

Si lo hablan y las cosas mejoran, perfecto. Si deciden tomar terapia y funciona, mejor aún. Si la situación no mejora ni hablando, le cuento que tendrán dos opciones:

1. Se separan o 2. Se quedan juntos, pero en una relación tóxica.

Si se decide por la primera deberá asumirlo como una mujer madura y seguir con su vida hacia adelante, pues usted tomó esa decisión. Si se va por la segunda, también.

Parece crudo lo que le estoy diciendo, pero se lo digo con sinceridad.

Lo que quiero hacerle entender es que cualquiera sea la decisión que tome no tiene sentido que se queje y lamente por una decisión que finalmente tomó sólo usted, porque nadie la obligó. Además nada es perfecto es esta vida, no todo será 100% como queremos, pero sí podemos decidir qué aceptamos de todo eso y qué no.

Me alegra saber que es una mujer de fe, pero lamentablemente Dios no puede hacer algo que les corresponde a ustedes como pareja.

En síntesis, de los dos depende hasta dónde quieren llegar; pero tratando de cambiar al otro y esperando que sea como uno quiere no se llega a ningún lado. ¡La única forma es dialogando!

Le envío mil bendiciones y mi buena vibra. Espero, de todo corazón, que esta historia tenga el mejor final para los dos. ¡Un abrazo!