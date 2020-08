¡Cuéntenos su caso!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo ‘asfixian’? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “En medio de tantos meses de encierro me desesperé y tras la ansiedad hace unos días traté muy mal a mi esposa y a mis hijos. Fui muy grosero con ellos. Eso me tiene triste, pero es que el estrés me sacó de casillas. ¿Qué debo hacer para no sentirme así?”.

Respuesta: El problema más frecuente que las personas han experimentado durante la ‘cuarentena’ ha sido el estrés sostenido a través de este tiempo, por la incertidumbre que ha generado este confinamiento.

Y la realidad es que en muchos hogares la situación es compleja, pues la gente se ha vuelto irascible. Incluso, considero que resanar las grietas causadas en esta dura convivencia, antes que el tema económico, debería ser una de las prioridades en estos momentos.

En su caso, por lo que me cuenta, el encierro logró moverle el piso y lo hizo explotar, de tal forma que sus seres queridos fueron sus principales víctimas luego de ese desequilibrio del ánimo.

Serán precisas tres cosas:

1. Pedirles perdón. 2. Enmendar la falta. 3. Nunca los vuelva a tratar mal.

Las palabras taladran el corazón y lastiman el alma. No resquebraje el entusiasmo de la gente que le rodea y que más ama.

Una palabra en un momento de rabia puede destruir una vida entera, puede echar por la alcantarilla una bella relación sentimental y puede ‘bajar de nota’ a alguien.

¡Su familia es su tesoro!

La violencia, la grosería, la mentira e incluso el desamor, aunque no nos percatemos, nos acompañan y, lo que es peor, envenenan el alma.

Es importante que tenga dominio de usted mismo y le apunte al equilibrio emocional, especialmente en este periodo de incertidumbre, cuando el miedo y el afán lo exasperan.

Le corresponde ser cauteloso con sus comentarios.

Es fundamental ser amable y tolerante con los demás, para no lastimar sentimientos, para no herir susceptibilidades y para no destruir ilusiones.

La paciencia, el respeto, el diálogo, el hablar con la verdad y la comprensión mejorarán su convivencia. Estos cinco ingredientes pueden convertirse en la mejor receta espiritual.

El diálogo y llegar a acuerdos son claves para sobrellevar esta difícil situación que enfrenta al interior de su hogar.

Le reitero que es importante pedir perdón y promover acciones para restaurar su vida en familia.

Le sugiero que vea este tiempo como una oportunidad para fortalecer su hogar; o sea, para apoyar a su esposa e hijos y para sobrellevar esta etapa de su vida con serenidad.