¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que hoy lo asfixian? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com Él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy inundado de rencores por una persona que me hizo mucho daño. No he sido capaz de sobreponerme y cada vez que la veo me irrito más. No sé qué puedo hacer, porque esto se está convirtiendo en una situación insostenible. ¿Qué me aconseja?”

Respuesta: Dicen por ahí que no se puede vivir con tanto veneno. Se lo digo porque los propios médicos, apoyados también en conceptos sicológicos, advierten que experimentar sentimientos de hostilidad es muy malo para la salud.

Si sabe que eso que siente es insostenible, ¿Por qué insiste en seguir ‘nutriendo’ esa fea emoción? Deje de recordar de manera indefinida las ofensas de las que ha sido objeto. Alimentar el resentimiento siempre le traerá consecuencias negativas, pues esas rabias, ‘que pesan toneladas’, se convierten en sustancias tóxicas que invaden su cotidianidad.

Esos ‘disgustos del alma’ son sentimientos lesivos que, de no detenerlos, se arraigarán y terminarán desequilibrando no sólo la mente, sino también el cuerpo.

No se deje invadir por estos pensamientos perturbadores ni caiga preso de esa animadversión, pues eso lo llenará de pesimismo y lo hará vivir en una tensión continua.

Además, los pensamientos embadurnan a la persona de mala energía, la cual se traduce en limitantes o aspectos denigrantes que se convierten en una ‘bomba de tiempo’ .

Hasta tanto elimine los efectos tóxicos que le ha provocado esa persona, no será capaz de llevar una vida tranquila.

Eso implica no ‘enredarse la pita’ y, sobre todo, perdonar.

También es fundamental no crear espacios para que los odios crezcan. Así las cosas, debe tomar una relativa distancia con esa persona.

De igual forma, le recomiendo revitalizar la parte espiritual.

Lo digo porque estas emociones de alguna forma son parte de la vida y hay que aprender a controlarlas.

Una mirada al mundo interior y un diálogo con el Creador, sin fanatismos, pueden apoyarse con meditación, breves espacios de silencio, cinco minutos de oración y un buen número de terapias relajantes.

También la música alivia y una enriquecedora lectura alimentan el espíritu.

Esas herramientas permiten que perciba el mundo exterior de una forma más serena y sin tantos repudios.

La desintoxicación mental contribuye a la toma de conciencia y a liberarse de esas tensiones destructivas.

Por último, le sugiero no pensar en lo que le ocurrió para evitar seguir sumergido en la desazón.