¡Cuéntenos su caso!

Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo, de manera especial en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mi vida ha sido agradable y llena de oportunidades. Tengo 28 años y de alguna forma Dios me ha concedido todo lo que le he solicitado; incluso en pandemia mantengo vigente mi fuente de trabajo. Pese a ello me siento muy vacío. En el amor he tenido novias, pero no he logrado encontrar una mujer para llevar al altar; eso ha franqueado mi estado de ánimo. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: Qué maravilla poder tener todas las oportunidades que me cuenta y saberse tan bendecido por tantos privilegios. No todos pueden contar su misma historia, y ya quisieran varios por ahí tener tantas bendiciones como las que usted posee.

Déjeme decirle que es normal que muchas veces nos sintamos vacíos y que no encontremos un rumbo fijo; el problema es cuando esto se vuelve una costumbre, porque nos convertimos en personas desdichadas que van por ahí lamentándonos sin saber por qué.

Sé que su principal problema en este momento es su vida amorosa, pero para analizarlo deberá primero hacer una reintrospección para saber la raíz y la razón de lo que le incomoda en ese ámbito de su vida. La idea es entender a ciencia cierta qué es lo que está fallando.

Lo recomiendo que inicialmente identifique si la sensación de no sentirse con la persona adecuada ha sido una constante en cada una de sus relaciones o sí, por el contrario, ha sentido que alguna de ellas era la correcta pero que por otras circunstancias o situaciones ajenas tuvieron que terminar.

Esto es importantísimo porque la solución podría variar significativamente, dependiendo de la marcación de esa diferencia. Si es por la primera sepa que tiene sólo dos opciones: identificar qué lo está haciendo no sentirse cómodo con nadie o qué podría empezar a cambiar o aceptar en su vida para dejar entrar a la persona que lo puede hacer feliz. Recuerde que no todo en la vida es como lo imaginamos y tal cual como lo queremos, además que la felicidad plena requiere varios sacrificios.

Si es por la segunda causa, simplemente debe entender y aceptar que hay situaciones que no puede controlar y cada quien está para quedarse o irse de su vida. En este caso le recomiendo que no enfoque su energía en encontrar a la persona adecuada porque hará que las cosas no fluyan.

Dedíqueles tiempo a otras cosas que le gustan y dejar que el amor toque a su puerta cuando menos lo piense.

Tranquilo, está muy joven y hay muchos amores aún por conocer. La esposa ideal llegará como una Bendición de Dios. ¡Un abrazo y mucha luz!