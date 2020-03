Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este martes:

Testimonio:

“Todo iba bien con mi salud; salvo uno que otro resfriado, no tenía inconveniente alguno. De pronto una rara debilidad en el cuerpo empezó a disminuirme el entusiasmo por las cosas. Fui al médico y la realidad de una enfermedad grave me movió el piso. Hoy estoy muy bajo de nota y le cuento que no he sido capaz de aceptar este mal. Soy un hombre de Dios pero, al menos en este momento, me siento como si le hubiesen dado un duro golpe a mi fe. También me angustia mi familia. No sé cómo tomar esta circunstancia. Espero uno de sus bonitos consejos”.

Respuesta:

La salud es un tema delicado y entiendo su preocupación. Y tratándose de esa grave enfermedad -que por lo que interpreto le llegó sin avisar- debe tomar correctivos.

Es necesario que, además de los tratamientos y de las medicinas, se tome una ‘dosis de calma’. La serenidad suele ser el mejor vitamínico.

También es clave interiorizar una actitud de aceptación. Le corresponde reconocer que, además del tema asistencial con los profesionales de la medicina, gran parte de su mejoría radicará en la comprensión que usted tenga de su enfermedad y de su compromiso de sobrellevar las dolencias con la mayor dignidad posible, sin poner más limitaciones de las que su diagnóstico le impone.

Acate una a una las indicaciones del doctor, sea paciente y al mismo tiempo tenga claro que la medicina de hoy está avanzada y usted tendrá una gran posibilidad de recuperarse. ¡No lo dude ni un instante!

Me agrada que me diga que es un hombre de fe y por eso le ruego el favor de que no pierda la fe. Recuerde que más de lo que Dios quiera no pasa y Él sabrá aliviarlo en el momento preciso.

La espiritualidad es una gran aliada del enfermo, sobre todo en los momentos más duros.

Le planteo que, además de los temas terapéuticos y de sus tratamientos, los cuales deberá seguir al pie de la letra, se refugie en la oración.

¡La plegaria es medicinal!

Por eso lo invito a usted y a mis lectores que padezcan alguna enfermedad, realizar la siguiente oración. Ella dice así:

Bendito Jesús: por su inmensa potestad tenga consuelo de nosotros los afligidos. Le pedimos fortaleza para seguir de pie en esta adversidad. Le solicito un milagro para que restituya mi salud y llegue a mí su Santísima Bendición. Señor, dele fuerza a mi cuerpo para soportar estos tratamientos, ayúdeme a levantarme de mi cama y a devolverle la paz a mi familia, que tanto se preocupa por mi bienestar. Amén.