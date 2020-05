Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“La pensadera en lo que vendrá después de este caos del COVID-19 no me deja en paz. Aunque ahora valoro más a mi familia, de pronto pienso que todo se me derrumbará y me lleno de una gran desazón. ¿Será que me quedo sin trabajo? ¿La epidemia terminará enloqueciéndome? Quisiera que todo esto pasara para poder volver a lo mío. Mi preocupación es tal, que casi no puedo dormir. ¡Cuénteme si a usted le pasa lo mismo! Le agradezco su atención. Gracias”.

Respuesta:

Es relativamente ‘normal’ lo que está sintiendo. A casi todos nos angustia el futuro más cercano, sobre todo nos afana lo que pueda pasar después de esta pandemia.

El no saber cómo evolucionará la situación provoca miedo al futuro, y sólo pensar en eso hace que uno se desanime y, como usted dice, ‘casi que no nos deja dormir’.

Al principio de esta cuarentena me pasaba lo mismo y las ideas me revoloteaban en la cabeza, pensando en lo que pueda llegar para mí después de esto.

Luego de varios días de confinamiento, me di cuenta de que si bien la vida se puede planificar en algunos aspectos, no todo sale como yo lo tengo calculado. De hecho, ni usted ni nadie creía que esto pasaría; jamás pasó por nuestra mente que tendríamos que vivir aislados.

Entonces la misma cuarentena me recordó que la vida sólo se puede vivir en el momento preciso y que, a su debido tiempo, procederé. Empecé a dejarle a cada día su propio afán y le confieso que me puse en las Manos de Dios.

Hoy, más que nunca, sé que no puedo tener todo controlado ni adivinar lo que me va a pasar, porque la vida de manera literal es impredecible; sólo el Creador es quien siempre estará a mi lado. Mi fe me ha mantenido en pie.

Si bien no puedo decirle con absoluta seguridad que ya no me angustio, sí comprendí que vivir pensando en lo que podrá pasar me estaba sumiendo en la ansiedad y en el estrés. Así las cosas, preferí orar y seguir adelante.

Por eso me es preciso hacerle una sana sugerencia: no piense en todo lo malo que le podría suceder.

Si bien está ante un futuro relativamente incierto, no lo distorsione aún más basándose en ideas catastróficas o en interpretaciones equívocas.

Piense que, sea lo que sea que le traiga su futuro, será capaz de superar las dificultades.

Ya de por sí, con el aislamiento preventivo que cumple, ha superado varias pruebas: ha sido resistente, con cuidados no ha permitido que se enferme y estoy seguro que de alguna forma hoy es más fuerte que antes de que empezará esta penosa situación.

Además de hacerle ver la fragilidad de la vida, la pandemia ya le enseñó a tomar en serio que la única cosa en el mundo que es verdaderamente importante, después de Dios, es su familia.

No debe perderse en ideas negativas.

También es preciso que sepa que cuando el COVID-19 nos dé tregua, usted ya no será el mismo y entonces tampoco tendrá sentido que vuelva a hacer las mismas rutinas. No puede llegar a su oficina pensando que todo seguirá igual, porque el virus nos cambió.

Esto pronto pasará y estoy seguro de que mañana recordará este confinamiento como el recomienzo de un mejor porvenir. ¡Dios lo bendiga!