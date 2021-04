Y aunque no todos lo logran, hay algunos valientes que dan el salto de sus peceras con la esperanza de no dejarse aniquilar.

Durante estos últimos meses, por la pandemia, hemos visto reducidos nuestros espacios de acción. Es como si la vida misma nos estuviera atosigando y nos estuviera llamando a cambiar ‘a juro’.

Lo que más me gusta de la singular metáfora de los peces es que, en más de una ocasión, en nuestra vida a todos nos corresponde la decisión de dar ese salto, sobre todo cuando la ‘pecera’ en la que estamos no nos permite nadar con tranquilidad.

Los esfuerzos son sumatorios y nos ayudan a llegar a buen puerto.

Testimonio: “Temo por lo que pueda pasar conmigo el día de mañana. La pandemia me tiene al borde de un ataque de angustia, pues cada día que pasa esto se complica y no sé qué podrá suceder en el futuro más cercano. Le cuento que antes de todo esto yo me sentía seguro y obviamente tenía todo bajo control; hoy todo me afana y me preocupa a montones. Deme uno de sus consejos. Gracias”.