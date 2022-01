Deberíamos aprovechar la presente temporada de descanso y de reflexión para descargar y liberarnos de esas emociones negativas que hemos venido acumulando de tiempo atrás.

La constante tensión en la que vivimos, las frustraciones, las rabias, los episodios de estrés, los apegos, el desmedido culto al pasado y los rencores deben salir de nuestro cuerpo, entre otras cosas, porque tales sentimientos son los que multiplican las zozobras y, en más de una ocasión, son los responsables de los frecuentes problemas de salud físicos, psíquicos y emocionales que padecemos.

Dejar ir todo ello no es hacer como si nada o como si no existieran esas percepciones; es todo lo contrario, es saber que están ahí, reflexionar sobre ellas y darles soluciones a las situaciones no resueltas.

Lo importante es desahogarnos, de tal forma que lo negativo se vaya con sus feas vibras y veamos el horizonte con una lente más esperanzadora. Ojo: si no procedemos así, terminaremos más intoxicados.

Reconocer que hay cosas que nos afectan es empezar por comprenderlas; pero eso no quiere decir que tengamos que reaccionar de manera impulsiva. Debemos responder a las situaciones de manera efectiva, tomando en cuenta la forma como nos sentimos y asumiendo las debidas cartas en el asunto.

Es clave aprender a soltar y hacer un drenaje de todas las situaciones incómodas que hemos venido protagonizando.

Sabemos que atravesamos por experiencias difíciles, pero no nos podemos quedar anclados en ellas. Hay que liberar esos pesos emocionales para abrirles campo a momentos más enriquecedores para el espíritu. Y eso se debe hacer sin sentir culpabilidad, sobre todo si hay circunstancias en las que no tenemos vuelta de hoja.

Lo anterior implica dejar ir lo que definitivamente no podemos cambiar. Por ejemplo, no está en nuestras manos modificar el pasado, pero sí podemos recomponer el presente.

Entre las estrategias que debemos seguir está la de ‘perdonar’ a los demás y a nosotros mismos por los errores cometidos. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible.

Hacer eso es fundamental para que esas emociones salgan, reavivando un diálogo interior consciente y procurando sanar nuestra alma.

Todo esto debe ir de la mano de estrategias tales como las de sacar tiempo para consentirnos, para reconocer las bendiciones que a diario recibimos del cielo, para valorar el crecimiento que hemos tenido y para mantener viva la fe por un mejor presente.