Debemos averiguar qué es lo que nos pasa

Ojo: No se trata de tener mundos perfectos, ni tampoco de estar al 100 por ciento. Lo esencial es aprovechar nuestro potencial y no permitir que estas percepciones de abatimiento les pongan frenos a la plenitud y a la salud emocional.

No podemos seguir sintiéndonos mal todo el tiempo porque, de manera literal, eso no es vida; hay que procurar sonreír y salir de ese agujero.

¡La vida es muy bella! No obstante, ella está llena de retos y de problemas que necesitan ser superados y resueltos

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante los últimos meses experimento la fea sensación de pensar que mi vida no tiene sentido y hasta he perdido la capacidad de disfrutar las cosas de mi entorno. Me volví muy negativo porque no les veo salida a mis problemas, ni tengo fuerzas para hacerle frente a situaciones que antes dominaba con naturalidad. No sé si será que acabo de cumplir 55 abriles y, por ende, los problemas me tomaron entrado en años. Quisiera uno de sus consejos”.