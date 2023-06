Abordo este tema porque tal vez no sea consciente de ello y se preocupa por cosas a las que no debería prestarles tanta atención. Tal vez, su inseguridad sea la que provoca todo esto.

Si mira bien las cosas descubrirá que ese exceso de pensamiento, que a veces genera ideas obsesivas y también malhumoradas, no le ha servido para nada y no le ha producido resultado alguno.

Yo, a decir verdad, no diría que pensar mucho sea ‘malo’; lo errado es no pensar bien y, en ese sentido, hay que ser pragmáticos.

Estar demasiado enfrascado en sus propios pensamientos no resulta ser una estrategia muy práctica que digamos.

Le sugiero algo: pase cada pensamiento que le llegue por ese singular filtro de la razón y no sólo por el ‘rasero’ de la emoción.

Es algo así como dejar reposar los problemas y aprender a gestionarles salidas a sus proyectos, de tal forma de no saturarse ni física ni mentalmente.

Un último consejo espiritual: mantenga la actitud de concentración y pregúntele a Dios qué es lo que realmente quiere y desea ver manifestado en su vida.

¡No se presione, sea sincero consigo mismo! No piense tanto al hacerlo, dé rienda suelta a su proceso constructivo y póngase manos a la obra.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Tengo bastantes ganas de mandar lo que he sido hasta hoy ‘a la basura’ y renunciar de una a todo, para salir de los esquemas rígidos en los que me educaron. Le cuento que mi mundo está marcado por normas obsoletas y, en el fondo, no me siento yo mismo, ni tampoco he podido explotar mis cualidades. Soy un hombre de 26 años, creo en Dios y quiero una gran transformación. ¿Qué me recomienda? Le agradecería que me diera un consejo”.

Respuesta: Las experiencias vividas por usted, por lo que interpreto en sus líneas, le sugieren que se salga de esas normas rígidas.

¡Obviamente tiene el derecho a dar ese giro, a ser usted mismo y a ser feliz cuanto antes!

Pero no se trata de irse lanza en ristre contra el mundo, sino de analizar con veracidad los valores y las cualidades que realmente quiere cultivar y desarrollar.

Tómese el tiempo que sea necesario para analizar con calma y para planear estrategias de transformación bien fundamentadas que, así no estén exentas de riesgos, le permitan encaminar sus pasos por vías confiables y tranquilas, y que hagan que su agenda y su entorno se conviertan en verdaderas pasiones.

Aunque le estén dando ganas de realizar muchos cambios radicales, le sugiero que no se apresure. Esto no significa que sus ideas y sus proyectos sean ‘malos’, sino que sería bueno recordar que “de las carreras no queda sino el cansancio”. ¡Sea feliz, pero con los pies en la tierra!

Finalmente, pídale a Dios sabiduría. Mediante la oración, solicítele su bendición todo los días mientras lo guarda en su presencia, para que le ayude a ponerse su armadura espiritual, al tiempo que va asumiendo su transformación real.

