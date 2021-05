EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Debo compartir la oficina con una persona que a cada instante se queja, todo lo ve gris y, como si fuera poco, dice que no vale nada. Sé que es un asunto de la actitud de mi compañero de trabajo, pero me estoy contagiando de ese tipo de pensamientos. Cómo puedo hacer para deshacerme de tanta negatividad, si no puedo renunciar a mi puesto laboral. Espero que me ofrezca algunos consejos”.

Respuesta: Siempre hay gente que nos contagia sus emociones negativas y nos deja sin fuerzas. ¡Sea cauto! Antes de dejarse embadurnar de tan mala vibra, le corresponde reflexionar sobre la incidencia que está teniendo el entorno en el que se encuentra, serenarse y sobre todo entender la situación.

Por más que el comportamiento de esa persona le pueda resultar intimidatorio, usted no tiene por qué sentirse incómodo, ni mucho menos cuestionado o juzgado.

Sé que encontrarse con alguien así en la oficina es complicado, ya que las malas energías enrarecen en el ambiente.

No obstante, recuerde que estas personas se acostumbran a llamar la atención con sus desgracias, y, al mismo tiempo, son incapaces de responsabilizarse y actuar porque optan por el camino fácil: llorar y quejarse.

Usted, en cambio, tiene dos salidas:

Primera: ¡Ser indiferente con su compañero! Es decir, por más que se queje, debe darle a entender que ‘ni le va ni le viene’ su quejadera.

Segunda: Hablar con ella para llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, le deje claro la importancia de no inundar el ambiente de negativismo.

Tenga claro qué es lo que le quita en concreto la fuerza de la actitud de esa persona, para neutralizar ese aspecto negativo.

Ojo: ponga el foco en usted mismo y no le preste tanta atención al rol de víctima de su compañero. No le dé el poder de arruinar su cotidianidad.

Un último consejo: rodéese de personas de bien, que trabajen en equipo, que lo estimen y que se lo demuestren. Le aseguro que esa sí es la gente que hace que uno salga con las pilas recargadas.

Quiero reiterarle algo: si esa persona se siente menos o cree que no vale nada, realmente es asunto de ella y punto.

Usted tiene la obligación de ser feliz y de no dejarse embadurnar de los problemas ajenos. ¿No le parece?

Pídale a Dios serenidad para sobrellevar esta incómoda situación. Un abrazo.