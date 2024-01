$!Desterrar lo que nos hace daño es sano para el alma

Olvidar no significa, de manera precisa, ‘creerse el cuento de nada ha pasado’; es saber que si el recuerdo llega a nuestra mente, no nos duela.

La frustración que nos deja una experiencia negativa del ayer puede impedirnos continuar con nuestra vida. Así las cosas, no podemos insistir en recordar ese feo episodio.

La espiritualidad es un proceso que no tiene fin, pues siempre es posible acercarse más y configurarse más con el plan de Dios. Por ello, se requiere de un esfuerzo cotidiano y de una constante renovación. No olvide centrarse en lo bonito de la vida y tenga claro que usted merece ser feliz.

Testimonio: “Atravieso por un dolor muy grande. Perdí a una de mis hijas, quien murió en un desafortunado accidente. De eso ya han pasado tres meses y aún no acepto su partida. Tantas dudas me afligen por no comprender lo sucedido. Ella tenía un corazón noble y era un gran respaldo para mí. Por momentos siento desfallecer y a veces no sé qué hacer. Gracias al apoyo de mi esposo, de mi otra hija y nietos, no he cometido una locura. Agradezco sus reflexiones”.