Dos formas distintas de ver nuestra realidad

Con tantos problemas que nos han atosigado en los últimos meses, tal vez sin sospecharlo, nos hemos ido acostumbrando a deprimirnos y a refunfuñar por lo que nos ha tocado vivir.

Ojo: si nosotros mismos nos sentimos y nos comportamos como ‘víctimas indefensas’, eso hará que nos debilitemos cada día que pase.

Si bien hay cosas que no se pueden evitar, lo que sí podemos hacer es asumir una sana actitud que nos ayude a tomar acertadas decisiones y a superar nuestras vicisitudes.

Hacer eso es clave en estos momentos. Y es que más allá de que sea un tiempo difícil, podemos ver la realidad desde una óptica resiliente.

No es cuestión huir de las situaciones, ni tampoco se trata de creer que todo se solucionará como por arte de magia; sin embargo, ser positivo siempre será una manera eficaz de afrontar las dificultades.

¡Es hora de dejar de quejarnos por lo que fue o por lo no fue! Desterremos el rol del ‘pobrecito yo’ y apostémosle a ser felices, aún en la adversidad.

Es mejor creer en nosotros mismos y admitir que, si bien somos bastante vulnerables, seremos capaces de lograr lo que queramos, siempre y cuando sea sano y bueno.

El asunto no es solo ahora que estamos en pandemia. Mucho antes y en diversas etapas hemos pasado por dificultades, porque así es la vida.

La cuestión está en cómo encaramos las malas rachas y las convertimos en oportunidades.

No podemos seguir permitiendo que los pensamientos negativos controlen nuestra mente porque, de esta forma, las dificultades se nos multiplicarán y nos asfixiaremos.

En cambio, está comprobado que cuando nuestra actitud es adecuada y propositiva, se disminuye nuestro nivel de estrés y se aumenta nuestra capacidad para disfrutar de la vida misma.

Es hora de salir de ese círculo vicioso y tan destructivo que nos tiene tan desanimados.

No dejemos terminar la jornada sin haber crecido un poco. Debemos sentirnos cada día bendecidos por Dios e incluso por las situaciones que estemos afrontando, porque de todo quedan grandes lecciones.

Los malos momentos tomémoslos como pruebas por superar, pero sobre todo como circunstancias que van forjando nuestro carácter. Ellas nos permiten demostrar lo fuerte que somos.

Cada cosa vivida nos sirve para moldearnos y para convertirnos en mejores personas.

También disfrutemos de las alegrías, pues ellas se convierten en vitamínicos que nos dan luces de esperanza y nos ayudan a sonreír.

Si bien cada uno de nosotros debe decidir desde qué perspectiva mira su propia historia, es preciso que evitemos autocompadecernos. ¡Sigamos adelante y con la frente en alto!

Recordemos: siempre será posible encontrar algo bueno en todo, y esperar lo mejor, aunque las cosas se vean mal en el entorno.

Lo más grandioso es que cuando buscamos cosas buenas, las encontramos para bien nuestro y de los demás.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Atravieso por una experiencia dura y no entiendo por qué me toca asumir una situación tan desestabilizadora. Estoy enfermo y eso ha hecho que cambie todo; y ahora me la paso tomando medicinas. He tenido que acostumbrarme a cosas que jamás imaginé. Pienso una y otra vez y no encuentro la explicación de cuál sea la razón para tener que afrontar esto. Quiero que me aconseje; se lo agradecería en el alma”.

Respuesta: Una fuerte enfermedad es una exigente prueba para la medicina y también lo es para la fe. Eso suele decirme un amigo muy cercano, quien logró sobrellevar el mal que lo sorprendió en la etapa de su juventud.

A él lo he visto en clínicas y en hospitales, asistiendo a otras personas, a quienes no se cansa de decirles lo siguiente: “Todo enfermo debe recobrar ánimo en la Palabra del Señor”.

Les aconseja a los enfermos que, sin dejar las terapias que les establezcan los profesionales de la medicina, emprendan el esfuerzo de la fe y del amor que implica rogar a Dios y confiar en su poder. Y este esfuerzo, si así puede llamársele, comienza tomándose la oración muy en serio.

Al leer su carta, usted mismo admite que se vio obligado a acostumbrarse a otras cosas. Pues, ha de saber que las pruebas nos sirven para que cambiemos ciertos aspectos de nuestra vida que puedan estar mal y que debemos mejorar, pero que por alguna razón no le hemos prestado la debida atención.

Analice y reflexione cuáles enseñanzas le quiere dejar esta experiencia, y una vez consciente de ellas piense en cómo podría sanar y obtener mejores resultados, ya sea en el plano de la salud como en su vida emocional, profesional y social.

No se aferre a esos pensamientos que lo esclavizan y no lo dejan avanzar. No pregunte el ‘por qué’ le pasa eso, sino el ‘para qué’. Tal vez esta sea una señal de que debe erradicar de su vida todo aquello que pueda estar haciéndole daño y que no se ha dado a la tarea de eliminar.

¡Todo viene desde adentro! Así que no busque afuera lo que puede estar mal en su interior, ya que la paz empieza consigo mismo.

Tampoco se encierre en el problema, pues eso le aumentará la presión. Le reitero: lo que menos debe hacer en este momento es ensimismarse en su frustración. Cada día es un milagro, pero depende de cada quien hacerlo más grande de lo que es o que pase totalmente desapercibido.

Salir adelante es su única opción. ¿Para qué se llena de recriminaciones por lo que vive? No piense en lo que tenía antes de la enfermedad; mejor enfóquese en su presente y en un futuro esperanzador.

Recuerde que la vida le está dando la oportunidad de un nuevo comienzo y usted tiene mucho más por ofrecer. ¡Es tiempo de ser fuerte y sepa que tiene el poder de sanarse!

REFLEXIONES CORTAS

* En la vida siempre se necesitan momentos para pensar y para poner las ideas en orden, pues reflexionar es de sabios. Así las cosas, analice el tiempo que deba hacerlo; sin embargo, sea práctico y actúe lo más rápido que pueda.

* Prefiera vivir un segundo de pie antes que ir arrastrado toda la vida de rodillas.

* No se preocupe por mantener contento a todo el mundo: nunca va a complacer a todos, pues a alguien no le caerá bien su proceder. Y recuerde que la única persona a la que tiene que sorprender es a usted mismo.

* Comprenda que no puede estar aferrado a alguien que le frena su crecimiento. Evite una relación tormentosa, aléjese de esos compañeros de trabajo que le ‘exprimen el ánimo’ y no permita que nadie le robe su paz. Si insiste en estar cerca a gente así, vivirá estancado todo el tiempo.

* Sus pensamientos pueden ser adictivos. Solo cuando aprenda a desintoxicarse de ellos podrá cambiar su vida.