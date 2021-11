No en vano dicen que la vida está diseñada y preparada para todo aquel que asuma el reto de experimentarla. Es absurdo ir en contra de ello o pretender ocultarse debajo de las piedras para que el mundo no nos asuste.

Hay que tener claro que esas cosas que tildamos de ‘malas’ o de ‘buenas’ nos suceden con sanos propósitos. ¡Todo lo que nos pasa deja grandes lecciones!

Testimonio: “Tengo un trabajo que disfruto, aunque no gozo de mayor remuneración. No me atrevo a renunciar porque debo llevar el sustento a mi hogar. A estas alturas de mi vida no sé si voy ‘bien’ o ‘mal’ con mi situación laboral. Otros de mis amigos viven en barrios exclusivos y ganan mucho más de lo que yo recibo. No sé si deba dimitir y buscar otro puesto. ¿Qué piensa de mi situación?”