* Usted no tiene porqué asumir las responsabilidades de otros. Así las cosas, debe aprender a decir “no” cuando le soliciten asumir tareas ajenas. No se trata de no colaborar, sino de no enredarse con situaciones o trabajos que perturben su tranquilidad y su bienestar.

Testimonio: “¿Por qué las cosas no son como eran ayer, cuando yo era joven? Recuerdo que antes me rodeaba de personas agradables; hoy, en cambio, estoy entre gente que no hace sino atormentarme mi existencia. Incluso me toca estar junto a alguien que me hizo una ‘mala jugada’ y estoy obligado a verle la cara a diario en la oficina. Además, siento que no crezco como profesional. Esto, además de alterar mi vida, me enferma. Le agradezco que me dé un consejo”.

Respuesta: Hay cuatro cosas que están menoscabando su tranquilidad y, en cierta medida, su salud: 1. Vive pensando en el pasado; 2. Guarda demasiado rencor; 3. Insiste en estar al lado de gente tóxica; y 4. No ha sabido irse a tiempo.