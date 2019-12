Además, recordemos que estar alegres, ya sea por el recuerdo del Nacimiento de Jesús u otra situación, es fundamental para la salud, para la mente e incluso para la convivencia.

Sin embargo no podemos buscar el sentido de estos días fuera de nosotros mismos.

No hay que quedarnos nada más en los villancicos, en las fiestas, en las idas a la Costa o en las denominadas agendas de fin de año. La verdadera alegría navideña tiene que brotar del alma.

Ojalá este mes trascienda el aspecto comercial y desempeñe un papel importante en el seno de nuestra familia y de las oficinas de trabajo.

Yo sé que cada quien les da el sentido que quiere a estas fechas. Sin embargo y lo digo con respeto, la denominada ‘excusa de la Navidad’ debe ser realmente provechosa para nuestro ser.

Que deseemos un tiempo especial de paz y amor no significa que no sepamos en dónde estamos parados, quiénes somos y hasta dónde queremos llegar.

Estos buenos propósitos no pueden quedarse en ‘letra muerta’ una vez empaquemos el pesebre. Hay que aprender a diseñar bien nuestras metas y preservar los valores durante todo el tiempo, no solo en la época decembrina.

También aprovechemos esta ocasión para fortalecernos, sobre todo si hemos perdido algo o a alguien; acortemos distancias con ese ser que está lejos por alguna razón; y sanemos nuestras heridas con las herramientas del perdón y del amor.

Recordemos que Dios y la vida nos piden que siempre tengamos metas coherentes con nuestra existencia; que mantengamos expectativas moderadas o elevadas, dependiendo de las condiciones; y sobre todo, que nutramos la fe para ver otros horizontes.

Adicional a todo esto, tengamos presente que hay personas que no pueden celebrar con la misma alegría que nosotros, ya sea porque deben trabajar, porque están enfermas, porque pasan por un duelo o porque atraviesan por una dura crisis económica.

Por eso, tengamos presente que la Navidad es sinónimo de solidaridad, de cooperación, de servicio y de sensibilidad ante las necesidades de los demás.

No olvidemos darles una mano a quienes nos piden un favor y tratar de compartir con nuestros semejantes.

Me gusta mucho que algunas empresas, los grupos de amigos y los medios de comunicación se visten durante estos días de ‘Reyes Magos’ y van a la ‘Vieja Belén” para compensar con regalos o calmar los sinsabores de aquellos niños de escasos recursos.

Si llegó a esta parte del texto, lo invito a hacer esta sencilla oración. Si quiere compártala en familia. Le pido que al leerla, lo haga con fe. Ella dice así...

Señor: Bendiga nuestra vida, nuestra mesa, nuestro trabajo y nuestro hogar. Permita que la fraternidad y la armonía que hay entre nosotros se mantenga por siempre.

Regálenos instantes de alegría, paz, salud y sobre todo el pan nuestro de cada día. También le solicitamos una dosis de fuerza y de ternura para ser hombres y mujeres justos, para que existan buenos días y ‘noches buenas’, como la que celebramos hoy en nuestros hogares. Amén.

¡Feliz Navidad para todos!

EL CASO DE HOY

Inquietud: “Estoy bajo de nota porque todo lo que anhelé para este 2019 se esfumó. ¡Me siento triste! En años anteriores sí me había ido bien. Sé que fui un tonto y no trabajé duro. Hoy me siento demasiado decepcionado conmigo mismo y me siento un ‘bueno para nada’. También he alimentado odios contra muchas personas y vivo triste. No sé cómo recuperarme, pues me siento achantado con mi vida. Qué feo que todo esto me pase en plena Navidad”.