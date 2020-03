La clave no está en adelantar las vacaciones ni hacer, como si no pasara nada. Eso sería como postergar la crisis o congelarla. Porque al regresar a la vida real retornarían nuestras angustias.

Testimonio:

“Llevo una vida tan agitada que, de manera escueta, le confieso que ya no quiero pensar en nada. Es como si la batería de mi cuerpo estuviera a punto de descargarse. Lo grave es que tengo un cúmulo de cosas pendientes y no sé cómo encontrarle alivio a mi enredada vida. No sé todavía qué hacer para manejar esta situación. Me gustaría saber si me puede ayudar con uno de sus consejos. Muchas gracias”.

No es la única persona que me ha escrito al respecto. La verdad es que nuestras apretadas agendas, asociadas al vertiginoso ritmo que lleva nuestra vida moderna, nos lanza a jornadas frenéticas que nos atosigan hasta más no poder.

Por lo que interpreto en sus líneas, el estrés está convertido en uno de los protagonistas de su diario acontecer y eso lo está desgastando.

De entrada le planteo que se la ‘tome suave’. ¡Deje de correr y no angustie más!

Me parece que una sencilla recomendación, rápida de seguir, consiste en dedicarle cinco minutos del día a realizar un hábito saludable que le puede ayudar a menguar el estrés y a sentirse mejor.

Hablo de caminar, leer algunas líneas de un buen libro, tal vez echarle una mirada a una cita bíblica, participar en pausas activas, escuchar su canción predilecta, hacer terapias de silencio o hacer algo que le permita alejarse momentáneamente de su rutina. ¡Su cuerpo y su mente se lo van a agradecer”

No estoy hablando de dejar tirada su responsabilidad en la oficina. Se trata solo de guardar siempre unos minutos para la higiene mental con actividades que requieran una sencilla concentración lúdica.

Se trata de acciones prácticas que desbloquean las preocupaciones y, como se dice en el argot tecnológico, ‘resetean’ esos estados de angustia.

Es obvio que no se trata de hacer eso y luego volver al mismo agite. Le corresponde respetar las ocho horas diarias de sueño, manejar una buena dieta, regular sus horarios, aprender a delegar en la oficina, en fin...

Déjeme hacerle una aclaración sobre su caso, más allá de las recomendaciones sugeridas.

Debe tender preciso si su fatiga mental, además del estrés, está causada por la ansiedad o situaciones personales que no lo dejan relajarse. Tiene que descubrir si existen otros ‘ladrones’ de su vitalidad y energía, para combatirlos.