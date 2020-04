“Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor, de entereza y de dominio propio”.

Recuerdo esta cita bíblica porque su interpretación puede muy útil en estos tiempos de angustia.

Debemos liberarnos del miedo y de la ansiedad que nos produce la ‘cuarentena’, entre otra cosas, para poder encontrar la serenidad necesaria ante la incertidumbre que genera el COVID-19.

¿No le parece?

Claro que yo sé que el tema del aislamiento social no ha sido asimilado de la misma forma por todos, y me causa curiosidad por lo siguiente: he tenido la oportunidad de conocer todo tipo de casos y me he dado cuenta de que cada persona es una mundo diferente.

Tengo un amigo que me confesó que la ‘cuarentena’ ha sido ‘lo mejor’ que le ha pasado en los últimos años, pues adora quedarse en su casa y no pararse de la cama. Él pasa el tiempo en internet, viendo películas y haciendo teletrabajo, e incluso me ha dicho que le ha faltado tiempo para hacer más cosas que le gustan...

¿Pueden creerlo?

Hay otros más que no tienen problema con quedarse en su casa, pero les da miedo el futuro y su estabilidad económica, por lo que se distraen haciendo diversas cosas para no pensar en cosas negativas.

Y están quienes tienen verdaderos conflictos con estar encerrados, pero sobre todo por estar consigo mismos.

Las personas que más problemas han tenido para enfrentar esto son precisamente quienes tienen vacíos internos que no han resuelto y que distraen con el ‘día a día’. El principal problema de esto es tapar esos conflictos y no enfrentarlos para cortarlos de raíz y tener una vida más sana y tranquila.

Yo les recomiendo a todos que derrotemos al miedo y a la ansiedad. Démonos el tiempo de entender lo que nos está ocurriendo para comprender por qué nos sentimos así.

Preguntémonos qué nos impide estar cómodos en la tranquilidad de nuestra casa sin afanes, sin compromisos, sin ruidos, en fin...

¿Por qué no podemos estar con nosotros mismos en paz?

La ansiedad y el miedo son productos de la falta de control que sentimos sobre lo que nos rodea, pero siempre nace de otra causante que lo provoca; así que habría que ver qué es eso que nos atormenta en nuestro interior.

Si no enfrentamos nuestros temores, ellos seguirán ahí. ¡Apropiémonos de fortaleza y afrontemos la situación con dignidad!

Les recomiendo a todos orar y meditar mucho, hacer terapias de relajación y escuchar música desestresante.

Dejen de ver tantas noticias falsas o negativas. Mejor vean películas o documentales que les aporten algo positivo; y por qué no, valga la cuña, lean mensajes espirituales. Lo importante es que se les haga más amigable el camino.

¡Un abrazo y mucha luz!