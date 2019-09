No sé si a usted le pasa, pero a mí me llegan ciertas ‘ráfagas’ de aburrimiento. Cuando eso me sucede intento distraerme en cosas útiles, armo programas con amigos, leo aquí y allá; pero al final termino igual de hastiado.

No soy un hombre perezoso ni me lanzo al mundo del ocio solo porque sí; de hecho tengo múltiples ocupaciones, las suficientes como para estar entretenido a toda hora. Sin embargo, a veces padezco de esa inexplicable y sorpresiva murria.

Suena raro que la persona que escribe la sección de Espiritualidad haga tal confesión. Sin embargo, así es.

La verdad es que esa sensación de fastidio parece apoderarse de muchos, de manera especial en estos tiempos tan frívolos en los que hoy vivimos.

No obstante, todo aburrimiento es provocado por la falta de interés, por situaciones adversas o por la misma cotidianidad que termina por asfixiarnos.