En estos casos es preciso no dejarnos llevar por los impulsos y, en ocasiones, no exagerar ni dramatizar aquellas situaciones con las que nos humillaron.

Dicha atadura es la que finalmente no nos permite eximir al que nos traicionó y, por ende, no somos capaces de otorgarle ningún tipo de absolución.

LA PREGUNTA DE HOY

Inquietud del día: “Vivo en una competencia con mis amigos, todo para destacarme entre ellos. Sin embargo, debo confesarle que lo que hago no me llena ni me hace sentir pleno. A veces trabajo de mala gana. El tema es que sí obtengo plata con eso y, de paso, les demuestro a los demás que sí puedo hacer lo que me proponga. No sé si estaré haciendo mal al actuar así. Me gustaría que usted atendiera mi carta y me contará en su caso qué haría”.

Respuesta: ¿No entiendo por qué para usted el hecho tener mucha plata y demostrarles a los amigos poder o solvencia son cosas relevantes?

A mí lo que más me da felicidad y plenitud es la pasión por lo que hago. Jamás tengo en cuenta lo que digan o piensen los demás de mis agendas o de mis preferencias laborales; tampoco me interesa lo que piensen de mis posibilidades u opciones económicas. Esas cosas son asuntos míos y de nadie más.

En su caso, por lo que leo, usted tiene toda la capacidad y el poder para hacer de su vida una obra de arte.

Debería dedicarse a lo fundamental y a darles rienda suelta a su dinamismo y a su creatividad. Deje de lado esa cantidad de tareas que hace de mala gana, pues no están aportando nada positivo a los principios que deben orientar su vida.

Entiendo que el dinero que obtiene por hacer esas labores lo ‘atrapen’. Es obvio que si no tiene ingresos, no podrá satisfacer sus necesidades básicas como refugio, alimentación y ciertas comodidades. Sin embargo, no debe permitir que el afán por la plata lo controle. Si se deja llevar por él, no encontrará felicidad y satisfacción.

En el fondo no le estoy diciendo que renuncie a esa solvencia económica, sino que le ponga pasión a su vida. No olvide que las riquezas no son lo más importante en el mundo, busque tener en su vida cosas que lo emocionen de verdad.

Si lo que hace hoy no le aporta nada nuevo ni valioso para su crecimiento personal, aprenda a renovarse. Sin tener que dejar ese trabajo, busque otras posibilidades alternas que sí lo llenen. Aprópiese de cosas que le satisfagan y no distraiga su atención y capacidades en la realización de labores aburridoras.

Si mira su vida, descubrirá que se está exigiendo demasiado por estar de lleno en el peligroso juego de las competencias.

Recuerde que la única competencia válida en el mundo es la que realizamos con nosotros mismos y ella tiene que ver con la meta de ser cada día mejores. Cada persona es un mundo propio, por eso ámese y decida hacer lo que le gusta.

Orar es una buena estrategia. La plegaria le permitirá distinguir las cosas verdaderamente valiosas de las puramente accesorias. Elija vivir con pasión, hágame caso. ¡Dios lo bendiga!