Por la costumbre que tenemos de estar pendientes del ‘retrovisor del alma’, muchos nos la pasamos recordando lo que éramos antes de que empezara toda esta pesadilla de la pandemia.

En medio del confinamiento y de lo que ahora llaman como la ‘nueva normalidad’, hoy solemos respirar una rara nostalgia. Y eso nos pasa por hacer remembranzas y por pretender revivirlas una y otra vez.

Ese retrovisor no es del todo malo, siempre y cuando no nos dejemos atrapar por las ráfagas de tristeza que suelen traer las memorias de lo que ya se nos fue.

Si bien dicho espejo nos refleja algún lindo momento, es evidente que eso ya es historia. No podemos seguir pensando que ‘todo tiempo pasado fue mejor’; y hay que empezar a dar pasos seguros hacia nuestro futuro.

No se trata de renunciar a lo que hemos sido, sino de evitar que el ayer nos ancle y nos estorbe al punto de hacernos esquivar el presente.

Pasar este tiempo obsesionado por lo que teníamos es un comportamiento poco recomendable.

Pongámosle punto final a las añoranzas y pasemos la hoja, llevando junto a nosotros lo que sí debemos perpetuar: los valores, los sueños, las esperanzas, la familia y la fe en Dios.

Les reitero que si nos quedamos anquilosados en lo que hacíamos antes de todo esto, nos abatiremos más.

¡Reaccionemos, ya nada es igual! El entorno al que pretendemos regresar no está; y no ha sido por culpa de la pandemia, sino porque en la vida todo es movimiento.

No podemos pretender enterrarnos en lo que teníamos ayer. Suena duro, pero por física salud mental nos corresponde sepultar el pasado.

¡Desprendámonos ya de esa época y dejémosla ir!

Nada ni nadie es indispensable: ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo específico, ni mucho menos los recuerdos; cuando nacimos llegamos sin esos adhesivos.

Ser feliz debe ser una de nuestras prioridades y nos corresponde crecer. Lo vivido antes nos dio la experiencia; pero el hoy nos sirve para abonar terreno sobre lo que tendremos mañana.

Dejemos los recuerdos en donde deben estar: atrás.

Todo lo que nos pasó tuvo un porqué. Así las cosas hay un pasado que ya se fue, pero al mismo tiempo hay un presente y un futuro que, si Dios lo permite, podremos disfrutar a granel.

Si llegó a esa parte del texto, le sugiero hacer el siguiente ejercicio, que suele dar una perspectiva renovadora:

Cierre sus ojos por un instante, llénese de fe y notará que las cosas, aún con los párpados cerrados, se ven más nítidas.

Cuando menos lo piense, sentirá suspiros y unas pequeñas cosquillas en la piel. Esa será la señal de que pronto entrará en la danza de la esperanza y que esas respuestas que tanto busca por fin aparecerán.

De pronto, tras la oscuridad y con el silencio del momento, usted verá a que podrá salir adelante y de esta forma realizará sus sueños.

REFLEXIONES CORTAS

* Comenzar de nuevo no es empezar de cero; es reiniciar con otra conciencia y con más experiencia.

* Siembre en usted lo que quiera que florezca en los demás. Si lo hace, tendrá la mejor cosecha de su vida.

* La vida es como un rompecabezas: cada circunstancia tiene una razón de ser, un lugar y un ajuste.

* Comprenda que no es posible ser feliz si se pasa la vida frustrado por circunstancias que no puede cambiar.

* Hay cosas en su mundo que llevan su tiempo y otras que el tiempo se lleva. Deje que todo fluya en su momento.

* Algún día alguien llegará y lo abrazará tan fuerte, que todas sus partes rotas se van a juntar de nuevo.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna espiritual. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Este año ha sido para olvidar. Los problemas me tienen asfixiado con penurias económicas, incertidumbres y mil angustias. Mis afanes aumentan con el pasar de las semanas. Vivo estresado, preso de la ansiedad y temeroso de todo. ¡Casi que estoy resignado a este calvario! Paso noches en vela, refundido entre las sábanas y deprimido; ya no tengo ganas de hacer nada. Siento que estoy perdido y no sé qué hacer”.

Respuesta: Este tiempo de pandemia ha impactado el bienestar emocional y mental no solo de usted, sino de todos, debido al estrés y el miedo.

Es cierto que debe afrontar muchos ‘ires y venires’ en medio de esta zozobra. Pero, más allá de las adversidades, no se quede atado ni cargando el enorme peso que ha traído esta época. Usted será capaz de sobreponerse y de saltar esos obstáculos.

En lugar de pasar largas noches de angustias, dando giros en la cama y maldiciendo por las situaciones que le pasan, ármese de valor y levántese ya. No se quede refundido entre sábanas y almohadas sintiendo que ‘el agua le da hasta el cuello’.

Aunque todo parezca perdido, siempre hay un espacio o una luz que le permitirá salir de las angustias. En ese orden de ideas, debe cultivar la esperanza y asumir lo que viene.

Afrontar la adversidad, por lo que veo en su caso, es una obligación en la que deberá integrar la mente y el corazón para no desfallecer.

Busque las raíces de lo que le pasa y decida animarse. Las crisis por la que hoy atraviesa, de alguna forma, le están dando la oportunidad de buscar estrategias para innovar.

Dicho de otra forma: los problemas de hoy lo están poniendo a prueba y, por muy complicados que ellos sean, le están proponiendo un rearme de su fe y de su vida. No puede ser inferior a ese crucial compromiso.

Es cierto que este año todo ha sido incertidumbre y comprendo que los asuntos económicos lo asfixien. Lo entiendo porque usted, yo y en general todos estamos experimentando preocupaciones similares,

Pero también es cierto que debe tomar lo que sucede en su entorno, más que como una carga, como lo que realmente es: como una oportunidad.

No se angustie más, así esté atravesando por una de las más sombrías aflicciones de su vida; incluso de las nubes negras cae agua limpia y fecundante, y también en medio de un ambiente hostil, renace la esperanza.

Quienes le rodean y lo aman están esperando de usted algo más que una actitud de resignación. Si sigue en esa tónica de desgano, dejará de buscar soluciones respecto a lo que vive y se hundirá más en la tristeza.

Ponga de su parte para encontrarles salidas a todas esas afugias que lo atosigan y vaya desenredando, paso a paso, sus cosas. Le cuento algo: todos andamos en las mismas.

Tenga en cuenta que cada prueba superada lo irá fortaleciendo y con cada pequeño logro avanzará con más seguridad y confianza.

Piense en esto que le digo. Aprenda a ser resiliente, encienda esa fuerza interna que hay en su alma y afronte esta época de adversidad con la mayor entereza posible.

Además, más allá de cualquier crisis, siempre podrá encontrar consuelo en la palabra del Creador. ¡Hágame caso y decida ponerse manos a la obra!