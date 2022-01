$!Emprender el trayecto para seguir avanzando

Más allá de las piedras que encontremos en el camino, Dios siempre nos dará las luces que nos permitirán alumbrar dicho trayecto.

Testimonio: “En estas fechas me preocupa mucho lo que podrá ser mi futuro. No sé por qué, pero cada comienzo de año me lleno de miedos, angustias y vacilaciones por el curso que pueda tomar mi vida. A veces me aterro y no sé cómo mitigar este tipo de estado anímico. Le agradezco uno de sus sabios consejos. Gracias”.

Respuesta: Suele suceder que durante la transición de un año a otro a muchos nos asalten las mismas dudas que hoy lo atosigan a usted. Y si tenemos en cuenta que nadie sabe con exactitud lo que nos deparará el mañana, diría que es relativamente ‘normal’ lo que percibimos. El hecho de estar frente a frente a un nuevo comienzo puede causarle cierto grado de incertidumbre. ¡No se estrese tanto!

Ojo: no puede quedarse navegando en esa ola de ansiedad. Si se enfoca en tener una mentalidad emprendedora, le garantizo que comenzar de nuevo le resultará provechoso y hasta será un momento emocionante y alucinante.

¡Es preciso que sea paciente! Si bien sentirse mejor y desvanecer esa incertidumbre no se irá de la noche a la mañana, debe tener claro que puede espantar esa inseguridad que hoy lo embadurna.

De entrada le cuento que tratar de abandonar esa preocupación por lo que vendrá le dejará un buen espacio para que experimente un mejor bienestar y eso redundará en seguridad, autoconfianza y calma.

Es decir, debe ser consciente de cada momento que viva para disfrutarlo. También le corresponderá adueñarse de cada situación, dejándose llevar por su intuición y manteniendo la fe en que cada día de paz le irá llegando en el tiempo de Dios.

Este comienzo de año es un buen argumento para redirigir sus planes y, por ende, debe dejar de estar atrapado por el pesimismo.

Piense más en lo que deberá hacer para trabajar y para moldear mejor su mundo, aceptando lo que venga y poniendo freno a tanto miedo. Dicho de otra manera: ¡Tome las riendas de su vida!

No sea tan rígido ni tampoco crea que la vida es un libreto que deberá seguir al pie de la letra. O sea que debe practicar la flexibilidad y entender que el mundo gira y a veces lo que hoy es verdad mañana podrá ser mentira.