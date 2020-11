Hemos afrontado momentos difíciles con todo esto de la pandemia. Además de la enfermedad y del dolor, nos ha tocado pasar por las sombras que dejan las angustias, las precarias condiciones económicas y varios quebrantos que se han suscitado al interior de nuestros hogares y oficinas.

Estos últimos meses han sido fuertes: algunos lo han perdido todo en un abrir y cerrar de ojos; a otros se les han venido desvaneciendo sus proyectos; y muchos sienten que el alma se les está debilitando.

Tras estas ‘bofetadas’ que nos ha dado la vida, de alguna forma nos estamos aferrando más a Dios. Y aunque todavía nos sentimos vulnerables, sabemos que con su abrigo podremos recomponernos.

Junto a Él seremos conducidos por el camino correcto y podremos enfrentar los retos, más allá de que ellos sean muy grandes.

Con la Venia Celestial empezaremos a explorar maneras diferentes de enfrentar lo nos que falta del trayecto.

Nos creíamos invencibles por culpa del orgullo y de la soberbia; pero ahora, tras los duros tropezones, hemos entendido que nos necesitamos unos a otros y que obviamente nada es posible sin el apoyo de nuestro Dios.

Ya hemos comprobado que nuestra salud pende de un hilo y que nadie tiene nada comprado.

De hecho, la situación económica es desesperante para muchos, incluso para los que tenían una vida boyante.

La misma crisis nos ha hecho entender que no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que todo se nos solucione ‘como si nada’.

Si bien invocamos la Misericordia del Creador, también nos corresponde proyectar el camino a seguir para levantarnos.

Debemos reflexionar tras cada problema que afrontemos y de paso detectar los mensajes que la vida misma nos está brindando con estos golpes.

No permitamos que el miedo, la preocupación, la ansiedad, el aburrimiento o la tristeza nos tumben.

Si siempre somos propositivos y asumimos el reto de cambiar para bien, saldremos victoriosos de todo esto. Nuestro carácter se demuestra en los momentos difíciles y que mejor que esta época para hacer gala de él.

Cuando las circunstancias se vuelven complicadas hay que hacer acopio de entereza para demostrar lo que somos realmente, lo que creemos y nuestras verdaderas esperanzas.

Hoy, más que nunca, será preciso que entendamos que la vida es para consentirla, cuidarla y amarla; y, para ello, debemos entregar lo mejor de nosotros.

Nuestra fe, sin que por ellos nos convirtamos en unos fanáticos de religiones, es una gran herramienta a la hora de salir a flote.

Vivir en la presencia de Dios no es otra cosa que mantenernos siempre cerca de Él para alcanzar sus bendiciones.

La idea es que caminemos junto a Él pero, al mismo tiempo, aprendamos de cada situación para no recaer.

De ahora en adelante, esa cercanía a Dios se debe nutrir con nuestra oración y con la esperanza en un tiempo mejor.

Recordemos que la fe es la agradable creencia que tenemos de la Palabra de Dios.

También debemos retomar las riendas de nuestra vida y estar atentos para no refundirnos en la zozobra.

Solicitémosle a Dios que nos ilumine con su luz abrazadora para caminar junto a los nuestros, para servirle a la comunidad y para trascender en la vida de la mejor forma posible.

REFLEXIONES CORTAS

* No sienta que su esfuerzo es en vano porque usted será recompensado con la Gracia de Dios. La ley del cielo es clara: a las personas que trabajan y hacen lo correcto, tarde o temprano, les suceden cosas buenas.

* Disfrute todo lo que tiene hoy, pues el tiempo jamás regresa. ¡La vida es una sola!

* Espero que el sol y el camino salgan a su encuentro, que el viento sople a su espalda, que la alegría brille en su rostro, que la lluvia caiga lentamente sobre sus campos, que encuentre el amor verdadero y que Dios lo bendiga por siempre.

* La oración es un buen camino para acercarnos a Dios. La plegaria es entendida como una estrategia y una sana actitud ante la vida, la cual lo invita a conservar su fe y a llenarse de valor para enfrentar cualquier situación.

* Cuando empiece a quererse, sin que tenga que ser egoísta, se liberará de todo lo que no es sano para su mundo. Suéltese de las cadenas de la gente tóxica, de la envidia, del pasado, de los remordimientos y de los rencores.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Pienso que la vida no sabe corresponderme con todo lo bueno que hago y eso me hace sentir muy defraudado. Yo espero cosas buenas de los demás, ya que siempre les doy lo mejor de mí; sin embargo solo encuentro seres malagradecidos a mi lado. Lo peor es que me hacen explotar y a toda hora alteran mi estado de ánimo. No entiendo por qué me pasa eso, si yo lo doy todo. ¿Por qué no recibo de la vida y de los demás lo que merezco? Deme su consejo”.

Respuesta: ¿Sabe que eso les pasa a muchas personas? Es más, yo diría que las expectativas siempre acompañan a nuestra vida cotidiana y muchas de ellas nos dejan un sabor agridulce. Tal vez será porque las medidas de nuestros desengaños tienen que ver con el detalle y la magnitud de las expectativas que le ponemos a lo que hacemos.

Pienso que la idea de cultivar la esperanza o aguardar la posibilidad de conseguir respuestas positivas de la vida no debe desaparecer en usted, pues tarde o temprano será bendecido.

Lo que sí debe dejar es ese afán porque los demás sean como usted quiere que sean; no todo el mundo está obligado a corresponderle en la misma proporción.

Si sigue cultivando expectativas sobre cómo deben ser o cómo deben comportarse quienes le rodean, siempre vivirá frustrado. El desgaste que eso genera lo hará sentirse mal cada día más.

No vaya por la vida esperando que quienes están a su alrededor cumplan con lo que usted sueña que harán. Deje de predisponerse a recibir algo de sus semejantes, pues eso siempre dependerá de la buena fe o de la actitud que ellos asuman.

Dé sin esperar nada a cambio, aunque no significa que deba ser un ‘bobo’. Confíe en la gente, pero sepa que todos somos seres humanos y solemos tener defectos.

Por otro lado, no entiendo cómo puede dejar que la saquen de casillas al punto que estalle, tal y como lo dice en su carta. Si permite que los demás dominen sus sentimientos y lo exasperen, inevitablemente seguirá tomando los caminos de la amargura y de la desesperación. No puede permitir que nadie arruine su estado de ánimo. No le dé ese poder a ninguna persona, ni más faltaba.

Finalmente lo invito a que pronuncie con fe la siguiente oración. Ella dice así:

Señor, ayúdeme a entender que el ‘dar todo’ no significa que lo ‘reciba todo’; que las cosas se me den cuando usted lo disponga; que una buena siembra no significa una gran cosecha; que mis lágrimas no las merece quien me traiciona; y que el tiempo es perfecto, siempre y cuando usted lo bendiga. Amén.