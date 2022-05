En mejor que seamos auténticos

Me sorprende ver a personas que viven solo de apariencias: gastan más de lo que ganan, viven endeudadas con tal de mostrar una imagen que no es la de ellas, dicen ser boyantes y en el fondo están necesitadas.

Quienes viven de apariencias hacen todo lo posible para que su mundo exterior se vea muy pleno; sin embargo, su vida interior se va marchitando poco a poco.

Esta es una invitación a ser auténticos, aún con el riesgo de no gustar o de no ser aprobados por los demás. Conocer nuestras capacidades y limitaciones nos permitirá aceptarnos y trabajar para fortalecernos y para poder sentirnos a gusto.

Debo aclarar, eso sí, que las relaciones públicas son cosas muy distintas a las actuaciones falsas. No obstante, ellas no descartan el hecho de que debemos ser sinceros y correctos. Tengamos la certeza interna sobre qué queremos hacer con nuestra vida y para dónde vamos.

No hay mejor actitud que ser nosotros mismos; tener valores y profesarlos; ser personas amables, respetuosas, buenas y honestas y, sobre todo, no tener que mostrarnos ante los demás con caretas.

Testimonio: “Se podría decir que estoy ‘separada’, pues supe que él me traicionó en dos ocasiones. No obstante, a mis 55 años y con mis hijos independientes completamente no consigo tomar la decisión de divorciarme. Eso es algo que lesiona mi ánimo y mi tranquilidad espiritual. He empezado a seguir una terapia sicológica para tomar esa decisión, pero aún no logro soltarme de él. Debo empezar una nueva vida, pero no sé cómo lograrlo. Ayúdeme con uno de sus consejos. Gracias”.