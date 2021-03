La pandemia aún nos mantiene a muchos ‘bajos de nota’. Y no es para menos, esta ha sido una temporada muy difícil.

Cada quien ha tenido que aplazar sus metas y a todos, casi sin excepción, nos correspondió entender a juro el significado de la palabra ‘transformación’.

Más allá de que el virus nos continuará acompañando por algún tiempo más y que seguramente seguiremos experimentando las limitaciones propias de la época de pandemia, necesitamos sacudirnos ya de ese letargo en el que andamos.

No podemos acostumbrarnos a vivir abatidos, ni tampoco hay que resignarnos a sobrellevar los días de una forma apesadumbrada.

Debemos permitirnos vivir lo que estamos sintiendo, pero no nos podemos habituar a la melancolía.

No porque las cosas nos hayan salido distintas a como las esperábamos significa que debamos estar apagados.

Las Sagradas Escrituras, en una de las líneas de Proverbios, nos advierten lo siguiente: ‘Mientras el ánimo esté decaído, se secarán los huesos; en cambio, un corazón alegre siempre será un gran remedio’.

Si bien hay que aceptar la realidad, hay que verla como algo transitorio que, de alguna forma, nos demanda un mayor esfuerzo para adaptarnos y salir adelante. Es decir, la situación actual nos plantea retos que, si reflexionamos a conciencia, nos permitirán brillar más tarde.

Lo sucedido ayer es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos desplegar una actitud esperanzadora para que nuestro corazón convierta todo esto en una bendición que nos permita forjar el carácter.

Si en su caso sigue triste, quiero recordarle que aún tiene un mundo de oportunidades que le esperan hoy para renacer.

Hay mucho camino por recorrer y aunque haya vivido episodios duros, sus expectativas siguen latentes; es más, me atrevería a decir que tiene más razones para continuar porque incluso está fortalecido no solo con su fe, sino también con la vida misma.

No se trata de hacer como si nada hubiese pasado; pero sí es preciso restaurarse lo más pronto posible.

Debe aprender a superar la frustración vivida en estos tiempos; asumir una posición esperanzadora; apostarle a la creatividad para abordar lo que hoy enfrenta; plantearse planes a corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, recuperar la autoconfianza.

Sea flexible para asimilar los cambios o busque alternativas viables a lo que esté afrontando. Si asume que la cotidianidad se ha trastocado y que será preciso sobreponerse a la situación, vivirá los nuevos tiempos de una forma menos traumática.

Tenga claro que lo que hasta ahora ha experimentado ha sido fuera de lo normal, pero también hay que admitir que esta pandemia lo volvió más fuerte.

Vea la vida desde otro ángulo, reconozca sus limitaciones y afronte su realidad con decoro y, sobre todo con un enfoque basado en la esperanza, la alegría y la fe.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Quisiera saber qué hace usted cuando se enfrenta a un gran problema. Hoy paso por una de esas dificultades que lo dejan a uno sin saber qué camino tomar. Es algo que tiene que ver con mi vida y que, por culpa de algunos, me tiene devastado. Lo que vivo requiere de una salida urgente para no ahogarme; sin embargo, cada día me hundo más. Ayúdeme con alguno de sus consejos. Gracias”.

Respuesta: Mi madre solía decirme que cuando no supiera qué hacer con alguna eventualidad, hablara con Dios.

La razón: Él siempre tiene una respuesta para cada angustia.

Así que antes de leer lo que yo le pueda decir, le sugiero aceptar dicha recomendación: háblele al Señor sobre su problema, pues nadie mejor que Él para iluminar su camino. En mi caso, ante cualquier confusión, Jesús es mi primera opción.

¡Serénese! Las situaciones problemáticas hacen parte de la cotidianidad. Y aunque usted en su carta no me da detalles de cuál es esa dificultad a la que se enfrenta, no se puede dejar desestabilizar.

Puedo entender el desconcierto en el que se encuentra, pero debe ver lo que está viviendo como una prueba e incluso como una oportunidad para crecer. Tal vez ahora no pueda controlar esa circunstancia adversa, pero sí puede controlar cómo reacciona ante ella.

Insisto en decirle que debe tener calma. Es mejor esa perspectiva que ahogarse en el problema.

También se lo digo porque esa angustia podría afectar su bienestar mental y emocional, en especial si cree que no hay muchas salidas y no encuentra la luz por ningún lado.

Ojo: es fundamental que no se distraiga echándoles la culpa a los demás o quejándose por lo que le pasa. Los asuntos complicados requieren que cada quien asuma la parte de responsabilidad que le corresponde, antes que buscar culpables afuera. No eluda el tema y mejor afronte lo que vive con el mayor decoro posible.

Además de confiar en la Bendición de Dios, consulte lo que vive con la ‘almohada’, mida la real gravedad de lo que le pasa y establezca sus opciones.

Siempre hay cosas que no podrá hacer y otras que sí estarán al alcance de sus manos. Obviamente deberá concentrarse en lo que sí puede realizar. Esto le permitirá avanzar y despejará el camino y hallará salida a su problemática. ¡Espero que todo le fluya y que Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Usted debería acostumbrarse a a ganar en silencio o al menos no hacer tanta bulla con sus éxitos; no importa que la gente piense que va perdiendo. Así podría saber quién es realmente su amigo y de paso alejaría a tanto envidioso que le rodea.

* Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite, los diamantes se forman bajo presión y las semillas crecen en la oscuridad. Cuando se sienta aplastado, presionado o ‘a oscuras’, recuerde que está en un gran momento de transformación.

* No todo lo ‘malo’ que le pasa es porque el mundo es injusto. A veces necesita tropiezos para madurar y crecer como ser humano. No culpe a Dios por ello, porque todo lo que ocurre tiene un propósito del que siempre saldrá fortalecido.

* No mire las horas del ‘reloj del ayer’ con ira ni observe hacia adelante con miedo; mejor contemple su alrededor con fe. Lo importante es el ahora. El pasado ya se fue, el futuro no sabe si llegará. Aprenda a vivir cada día con intensidad y entusiasmo.

* Lo que logre de pie, agradézcalo de rodillas; lo que no consiga hablando, hágalo orando; lo que no pueda hacer, deje que Dios lo haga por usted. ¡No todo está en sus manos! Infinidad de decisiones requieren de la orientación del Creador.