No se trata de pensar que lo que estamos viviendo es simplemente “un día malo y dejar que pase”, porque si bien ese temporal no va a durar para siempre, es preciso detectar las razones que nos hacen sentir desanimados.

En los días grises tendemos a ponerle el foco a lo negativo y casi siempre solemos exagerar: cualquier cosa parece terrible y se ve sin solución.

¡Todo pasa y de todo se aprende!

¿Qué podemos hacer?

Debemos escucharnos a nosotros mismos para contarnos en realidad qué es lo que nos está pasando.

Suele suceder que esa nube gris es solo el retrato de una añoranza, el ‘coletazo’ de un problema sin resolver o incluso puede ser una frustración por algo que no hemos podido cristalizar y que, de repente, aflora para recordarnos que estamos en deuda con nosotros mismos.

No le tengamos miedo a enfrentar nuestras debilidades y entendamos que al aceptarlas damos el primer paso para derrotarlas.

Lo peor que podemos hacer es no prestarle atención a lo que sentimos o no darnos permiso para estar tristes. Obviamente no podemos quedarnos naufragando en el mar del abatimiento.

Lo que les estoy planteando es que entablemos un diálogo interno y resolvamos las dudas que esa nube gris nos trae.

Y jamás olvidemos que para un día gris también hay pequeñas sonrisas, las cuales nos levantan el ánimo.

Así que todos podríamos poner un poco más de nuestra parte para colorear estos momentos y alegrarnos el corazón. ¿No les parece?

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siento que mi vida está apagada. Estoy como dormido y sin expectativas; no sé si sea por este tiempo de pandemia, pero no me motivo a hacer nada. Quisiera que esa sensación cambiara, pero no logro erradicarla. ¿Qué me sugiere? Agradezco una respuesta”.

Respuesta: Más allá de la pandemia, debe averiguar el por qué de esa falta de ganas para seguir con su vida cotidiana. No se puede quedar en ese plan de aburrirse; incluso en esta época de crisis es cuando más debe desplegar entereza y entusiasmo.

Es hora de un ‘revulsivo’ y de diseñar estrategias que le permitan salir de este atolladero. Es obvio que necesita encender la chispa de su vida y para reavivar ese fuego debe reflexionar y encontrar un argumento de peso que lo motive a sacudirse de esa ‘somnolencia anímica’ en la que está inmerso.

No puede esperar cambios en su entorno mientras siga enclaustrado en ese ‘desdén’.

Insisto en decirle que debe hacer un autoanálisis para descifrar qué es lo que le está causando esa sensación y para que decida qué debe cambiar en su vida o cuál es la estrategia a seguir. Quedarse con las manos cerradas no es una opción válida.

Debe buscar y arriesgarse a realizar cosas nuevas, llenar su vida de metas distintas y dejarse sorprender por el ‘día a día’, desde lo pequeño hasta las gestas más grandes.

En estos momentos, más que nunca, recupere la confianza en usted mismo y pídale a Dios su Bendición. Él le dará paz y serenidad para enfrentar esa fea sensación que experimenta y, de paso, le ayudará a encontrar un pronta solución.