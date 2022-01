Hay que procurar no centrar tanto la existencia en trivialidades, ser más flexibles y tratar de no apegarnos a nada ni a nadie.

Solemos complicarnos la vida esgrimiendo demasiados ‘peros’ a todo y afanándonos por circunstancias que a veces no dependen de nosotros. La vida no es tan complicada ni tampoco tiene por qué ser tan entramada como la imaginamos.

* Mantenga una buena relación con Dios, porque Él lo guía; no se pelee con la vida, porque ella es demasiado corta como para estar enojado a toda hora; siempre respete a su familia, porque se trata de su sangre; y no pierda la fe, porque es el gran vitamínico que lo hará mirar el horizonte con el mayor optimismo posible.

Testimonio: “Desde niña, también durante mi etapa de adulta e incluso ahora, entrada en años, sufro por los atropellos que me han hecho varias personas. Cada vez que recuerdo las humillaciones de las que he sido objeto me lleno de rabia. Si bien esos malos ratos son asuntos del pasado, están latentes en mí. No he podido superar estos pensamientos negativos que revolotean en mi mente. ¿Qué hago? Espero su gentil asesoría. Gracias”.