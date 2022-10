Esos dolores que nos maltratan el alma

Testimonio: “Paso por un estado de aburrimiento que me tiene muy desesperado y que, sin saber por qué, hace que lo que me rodea me estorbe y me haga ver el entorno demasiado desagradable. ¿Será que perdí la motivación? ¿Qué estará sucediendo conmigo? ¿Por qué vivo así? Me gustaría que me diera un consejo”.

Respuesta: Usted, yo y todos, en ciertos momentos de nuestra vida nos hemos dejado invadir por el aburrimiento. A mí me ha ocurrido eso en varias ocasiones y, en consecuencia, le digo que lo comprendo.

Sin embargo, más allá del tedio que pueda sentir hoy, percibo entre sus líneas que lo que le ocurre es algo más que una pérdida de motivación.

Eso de asegurar que lo que le rodea es “desagradable” implica que debe tomar medidas de fondo para salir de ese ‘marasmo anímico’ en el que está.

Le podría sugerir que cambie sus rutinas y hábitos, entre otras cosas, porque cualquier variación sería como un gran estímulo. Tal vez podría hacer ejercicio y hasta debería proponerse ser feliz, más allá de las afugias.

Y si el tema es tan desesperante, tal vez pudiera ser pertinente acudir a una terapia sicológica para tratar posibles traumas o realidades de su vida que debería atender.