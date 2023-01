Nuestra mente siempre se focaliza más en las angustias que en las bendiciones; es mejor recuperar las ganas de vivir y trabajar en lo que debemos hacer para no tocar fondo.

La impaciencia puede hacer que tomemos medidas poco pensadas. A veces no es que las cosas no funcionen, sino que estamos sembrando en ‘tierra mala’ o de pronto es que todavía no nos ha llegado el momento de cosechar.

Testimonio: “Siempre me he considerado como un buen hombre y podría decir que así me han visto y me han calificado mis amigos. No obstante ese rasgo personal, le confieso que cometí un craso error y me angustia el daño que les ocasioné a los demás. Trastabillé y no sé qué hacer. A veces ser un hombre de Dios ‘cuesta bastante’ y es complicado cargar con tal responsabilidad. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco su consejo”.