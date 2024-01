Espiritualidad: ¡Usted tiene más de un motivo para agradecer!

Testimonio: “Una persona con la que convivo se la pasa buscándome pelea, sin explicación alguna. Aunque logra sacarme de quicio, sé que no debo estallar. Eso sí le confieso que me provoca responderle a todo grito, para ver si se soluciona el tema. No sé cómo manejar esta situación, pues no puedo alejarme de ella. Deme un consejo”.

Respuesta: Aunque en estos casos siempre será bueno confiar en su intuición y seguir su propio camino espiritual, para encontrar la mejor manera de manejar la situación, es clave mantener la calma y evitar responder con violencia o palabras hirientes. Debe estar atento para no hacer cosas de las que más tarde tenga que arrepentirse.

Échele cabeza y analice por qué esa persona se exaspera con usted; ya sea para pedirle perdón y enmendar o para ver eso que vive de una forma más clara. Es decir, intente comprender la perspectiva de esa persona y muestre empatía hacia sus sentimientos y preocupaciones. Esto puede ayudar a suavizar la situación y a encontrar un terreno común.

También es una opción mantener un prudente silencio y la debida distancia en esos momentos en los que los ánimos parecen explotar. Espere que pase la tormenta y entonces sí estará en capacidad de actuar.

Involucrarse en discusiones acaloradas o agresivas, lo único que hará será producir complicaciones y resentimientos futuros.

Enfóquese en mantener la paz interior y no permita que la actitud de la otra persona le afecte más de la cuenta. Pídale a Dios sabiduría para que pueda visualizar una resolución pacífica para la situación. Finalmente agradezca por las lecciones que esta situación le está dejando.