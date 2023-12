¡Esta es una buena época para reflexionar sobre nuestra vida!

En estos tiempos debemos renovar el compromiso de crecer para bien. Que los buenos propósitos llenen nuestros corazones y que podamos irradiar nuestra luz a un mundo que necesita de manera desesperada un mejor horizonte.

No trabaje para hacer realidad los sueños de otras personas, hágalo para cumplir los suyos. De igual forma, aprenda a creer en usted y no se la pase haciendo lo que los demás consideran que usted debe realizar. Descubra la fuerza inquebrantable de su alma y su gran potencial transformador.

Testimonio: “Durante los últimos tres años me ha dado temor dar pasos hacia adelante. No me ha ido mal y por eso me he frenado. Será que lo que siento implica que deba pensar en tener más dinero, antes que en tener tranquilidad. ¿Qué me aconseja? Gracias por leer mi caso”.