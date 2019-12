Sea empático al hablar, déjese invadir de la buena energía, no pierda su sentido del humor, rodéese de personas emprendedoras, vístase con las prendas que lo hagan sentir cómodo, controle sus temores, no sea tacaño a la hora de disfrutar, deles menos importancia a los errores cometidos y confíe en el Creador.

Hay muchos aspectos que usted no puede controlar y eso hay que saberlo ver; lo anterior implica enfrentarse a la adversidad no con un actitud retadora sino con fe y esperanza.

La misión aquí planteada no es resignarse, sino no dejarse llevar por las cosas duras que le pasen.

Reitero que es cierto que en la vida usted puede afrontar días difíciles, ¿quién no los ha tenido? No obstante, usted es el gestor de lo que le sucede.

Testimonio: “Tengo 46 años y no sé si voy por el camino correcto o si lo que estoy haciendo es errado. A esta edad me da miedo cambiar. Me la paso embolatado con el trabajo y de alguna forma la falta de tiempo me obliga a seguir haciendo lo mismo. Aconséjeme, por favor”.

Respuesta: Usted no es el único que atraviesa por esta situación. Muchas personas, incluso mayores que usted, se han encontrado perdidos y también les da miedo cambiar.

Pienso que el estrés en el que está inmerso, además de las obligaciones diarias, le están impidiendo hacer una pausa para analizar lo que le pasa. Esa gran cantidad de agenda de alguna forma lo ha distraído y lo tiene confundido.

Debe dilucidar cuanto antes si lo que está haciendo es lo que quiere hacer o no. Esa es una reflexión que no puede eludir; de lo contrario correrá el riesgo de perderse más.

A pesar de que sea un hombre ocupado, debe regalarse un tiempo para preocuparse por su bienestar emocional, anímico y profesional.

No es necesario tomarse unas vacaciones ‘a juro’ para hacer este ejercicio. Bastaría con hacer una terapia de fin de semana o regalarse cada día al menos cinco minutos para buscar una salida.

Pese a que no me ofrece datos exactos sobre sus agendas, creo que ese desgano que tiene debe llevarlo a replantearse muchas cosas sobre lo que es su proyecto de vida y en general sobre su futuro inmediato.

Debe asumir una actitud propositiva ante la vida y buscar por todos los medios estar a gusto con usted mismo.

La idea no es cambiar por cambiar, sino pensar bien lo que debe hacer. Le corresponde salir de ese enredo para conocerse a usted mismo. Estudie los ‘pro’ y los ‘contra’ de su situación antes de decidir algo.

Es hora de tener una visión más amplia de usted e incluso le corresponde aprender a escucharse de verdad.

Respóndase estas preguntas: ¿Qué lo hace sentir vacío? ¿Qué saca con tener tantas ocupaciones si su vida no es plena? ¿Cuáles son sus prioridades a nivel personal? ¿Lo que está haciendo lo llevará hasta el lugar en donde quiere estar?

Le estoy planteando una especie de ‘cara a cara’ frente al espejo, para que pueda responderse estos interrogantes y descubrir si de verdad lo que hace está alineado o no con sus propósitos.