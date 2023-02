Hoy día estamos presionados a dar resultados y, supuestamente, debemos ser prósperos y felices. Y no es que esté mal conseguir metas; no obstante, también es válido aceptar esos momentos de flaqueo en los que la desesperanza se nos pinta en el rostro. Como quien dice, “el desánimo también está dentro de las posibilidades”.

El desánimo casi nunca se puede ocultar. Lo grave es que él se traduce en una fea emoción que suele dar al traste con nuestra cotidianidad.

Testimonio: “A mis 25 años paso por una crisis de fe. Con tantos problemas a cuesta, estoy sintiendo que se me apaga la luz de la esperanza. Eso me aterra porque, en cierta medida, percibo que me alejo de Dios. En su caso, ¿qué hace para nutrir su relación con Jesús? Se lo pregunto porque los problemas me restan fuerzas y no sé qué hacer. Deme un consejo”.

Respuesta: Tras afrontar vicisitudes, algunos de mis lectores, al igual que usted lo hace hoy, me han confesado que sienten que se les enfrió la relación con Dios.

¿Qué le puedo recomendar a usted? Tal vez el mundo en el que hoy vive parece más lejos de lo que la fe le aseguraba ayer; sin embargo, en su caso le corresponde hacer acopio de entereza.

No permita que la fe se le escurra, entre otras cosas, porque ella es la ‘gasolina’ que le hará trascender y superar los obstáculos. ¡Permanezca firme con Dios!