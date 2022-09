Encontrar argumentos para no actuar tiene una energía tan devastadora que, si nos acostumbramos a decir ‘pero’, no saldremos de ese sitio tedioso en el que nos encontramos.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Paso por largos y duros momentos de ansiedad y no sé por qué. Ante cualquier cosa me siento inquieto y tenso. Antes no era así, fue con la pandemia que me volví así de estresado. ¿Qué me recomendaría? Deme algún consejo. Gracias”.

Respuesta: La ansiedad es más común de lo que parece, sobre todo en estos tiempos de tanta crisis.

Según una encuesta reciente, siete de cada diez colombianos sufre de ansiedad con cierta regularidad y, tal y como le ocurrió a usted, ella se acrecentó en esta época de pandemia.