¡Hágale el guiño a lo positivo!

Es decir, nada funcionará bien si no se libera de esa tensión y de ese estrés que genera cada vez que piensa de una manera pesimista. En cambio, si le da una perspectiva más esperanzadora a su vida, puede aportarse la energía necesaria para avanzar y no quedarse en la inactividad.

Quienes asumen esas feas actitudes y procederes se sienten incapaces de hacer algo para salir adelante y, con relativa frecuencia, se atraviesan a cualquier iniciativa para sabotearla u obstaculizarla. Lo peor es que no emprenden nada porque creen que no van a lograr nada.

Testimonio: “Estaba esperanzado en lograr algo que había añorado por mucho tiempo y al final todo se me vino al piso. Eso me tiene aburrido y sin ganas de continuar. Tengo rabia porque, en el fondo, sé que lo que ocurrió fue culpa mía. ¡Fui un verdadero tonto! Por eso es que me siento más decepcionado que nunca. Espero que me dé algún tipo de consejo”.

Respuesta: Siempre esperamos que todo nos salga bien; sin embargo, la vida incluye esos ‘vaivenes’ y por ende no todo está fríamente calculado.

¡No se recrimine tanto! No importa cuántos cabos ate ni cuánto prepare las cosas o cuántos planes B, C y D tenga; la vida no sigue un libreto específico y no todo se cumple al pie de la letra.

Un profesor del colegio me dijo alguna vez lo siguiente: “Que algo no nos salga es posible, pero eso no significa el fin del mundo. Siempre hay que mirar hacia el frente”.

No le estoy haciendo una invitación a resignarse, ni mucho menos le estoy diciendo que deba ir de ‘decepción en decepción’, pues nadie puede quedarse sin esperanza alguna.

Lo que quiero decirle es que, en cierta medida, la vida está compuesta de una sucesión de ilusiones y de desilusiones. Es preciso tomar nota y asimilar lo que vive para que pueda seguir su camino y no quedarse estancado en eso que no pudo ser.