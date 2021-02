Aveces las circunstancias nos estropean la vida más de lo normal y nos sentimos impotentes. Esas situaciones nos hacen sentir dolor, rabia o algún tipo de frustración.

La verdad es que hay momentos que no son fáciles de asimilar. Y uno de ellos es cuando las cosas se nos salen de las manos, a pesar de que hemos dado lo mejor de nosotros.

Ante la decepción, solemos desesperarnos e incluso comenzamos a refunfuñar porque la vida supuestamente nos trata mal.

¿Qué debemos hacer?

Podría decirles que hay que resignarnos; sin embargo, ese verbo no es el que les propongo conjugar. ¡Es mejor saber continuar, a pesar de todo!

La realidad es que a menudo, en cualquier fase de nuestra existencia que suponga un reto, nos vamos a encontrar con dificultades; y entre las probabilidades estará el que algo no nos salga como lo hemos soñado.

Pero no podemos desistir, ni mucho menos acabar con todo de tajo. Así nos digan que somos tercos, debemos saber que siempre habrá algo más que podamos hacer, aunque las puertas se vean cerradas.

¡Es obvio que hay cosas inevitables! Si bien algunas cosas dependen de nosotros; otras, no tanto.

Es mejor tomar acciones concretas, medir los resultados, evaluar, volver a empezar y si finalmente comprobamos que no funciona, pues lo indispensable es experimentar con algo diferente.

¡La idea es no desfallecer!

Es decir, podríamos cambiar la actitud ante lo que nos ocurra y ver los propósitos que cada situación nos trae.

Siempre hay que ser pragmático y entender que, si algo no salió, por algo habrá sido y de todas formas quedará la lección.

¡La vida sigue!

La clave, eso sí, será cambiar el enfoque para luego centrarnos en aquello sobre lo que podemos hacer para mantener viva la confianza en nosotros mismos.

Los resultados no dependen de nosotros totalmente, pero más allá de los logros no alcanzados, podemos optar por ser propositivos.

Además, esta vida siempre nos presentará nuevas oportunidades y es probable que, sobre el camino, se arreglen las cargas.

También será esencial poner nuestros asuntos en las Manos de Dios y, al mismo tiempo, tratar de solucionar lo que podamos resolver por nuestra propia cuenta y con la Venia de Él.

Junto al Señor experimentaremos que, desde lo más profundo del alma y del corazón, nos recargamos y nos llenamos de fuerzas para recomenzar.

Insisto en decirles que siempre aparecerán nuevas oportunidades para hacer algo más y convertir cada momento que vivimos en oportunidades para crecer o avanzar.

Claro que es ‘a Dios orando y con las manos trabajando’.

Es decir, hay que mantener vivas la fe y la esperanza, pero no podemos nunca bajar la guardia en nuestra vida. ¡Enfrentemos la situación con la mayor entereza y dignidad!

¡Sigamos adelante!

CORTAS REFLEXIONES

* Cuando las personas que amamos mueren no se van, se quedan en nuestros recuerdos y en el corazón.

* Dios: si me derrumbo, ayúdeme a levantarme. Recoja los trozos de mi vida, únalos y póngalos en su lugar.

* Saber cuándo irse es sabiduría; ser capaz de hacerlo es valentía; e irse lejos y con la cabeza en alto es dignidad.

* Si alguien no le da la sonrisa esperada, sea generoso y dele la suya. Sonreír a los demás siempre contagia.

* Sin importar la cantidad de ‘likes’ de su audiencia, siempre debe hacer un buen trabajo en pro de la gente.

* Que el mundo jamás lo endurezca, no permita que el dolor lo haga odiar. ¡Nadie puede robarle su dulzura!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Antes de enterarme de que tenía cáncer, tenía ideas generales sobre lo qué es padecer esta dura enfermedad; tal vez las mismas que pueden tener muchas personas que día a día reciben información por diferentes redes y medios de comunicación. Siempre supe que se podía adquirir ese mal, pero nunca pensé que a mí me llegaría el turno algún día de vivir tal calvario. Antes de eso tenía una vida de puro trabajo y era bastante interesada en la plata; hoy me pregunto por qué estoy viviendo este terrible episodio en mi existencia. Estoy muy aterrada y no sé qué futuro tendrá mi mundo o el propósito que todo esto me traerá. Soy una mujer de fe y estoy en tratamiento, pero siento miedo por lo que pueda pasar. ¿Qué me puede aconsejar? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Es normal que sienta temor, pero interpreto entre las líneas de su misiva que ya dio el primer paso: ser consciente de su realidad y de la importancia que tiene ponerse en tratamiento.

También leo que es una mujer de fe, lo cual me parece alentador. Ella será fundamental para hacerle frente al cáncer y sobre todo para recuperarse.

Se lo digo porque está comprobado que la fe es un punto importante en el proceso de sanación. La confianza puesta en Dios tiene valiosos efectos que van más allá del desarrollo del optimismo y la esperanza frente al diagnóstico que usted hoy enfrenta, porque incluso puede llegar a ser la mejor medicina. Obviamente debe seguir, paso a paso, las indicaciones de los profesionales de la salud.

La enfermedad, como experiencia de vida en la que hoy está inmersa, obviamente desplegará una serie de transformaciones en diversos aspectos: corporal, psíquico, emocional y social.

Además de su fe, debe hacer acopio de entereza, fortaleza e incluso serenidad, para asimilar la situación y saber sobrellevarla con la mayor dignidad esta etapa por la que pasa.

A la par con las terapias, me parece acertado reafirmar el significado de su vida con más profundidad.

Es interesante que entienda el propósito de todo esto y, más allá de cuestionarse de por qué tienen cáncer, es bueno plantearse cambios para reflejar lo que más le importa ahora. Y no hablo solo de su salud, sino de tratar de recuperar espacios abandonados con sus seres queridos e incluso de hacer cosas que ayuden a los demás.

Al igual que el tratamiento oncológico es personalizado, lo mismo ocurre con la estrategia de afrontamiento de la enfermedad. Aunque todo depende de lo que usted desee hacer; podría sugerirle practicar técnicas de relajación; compartir sus sentimientos con sinceridad a su familia, a sus amigos o a su consejero espiritual; y en algunos momentos reservar tiempo para estar solo y reflexionar.

Ojo: no se refugie en la pena y evite estar ‘baja de nota’ todo el tiempo; es decir, levante su ánimo, mire hacia el frente y continué involucrada en el trabajo, en sus rutinas diarias y en general en las actividades normales lo más que pueda.

Tal vez no pueda cambiar el hecho de tener cáncer; pero puede modificar la manera en que vivirá el resto de su vida al tomar decisiones que beneficien su salud, su entorno y, en esencia, le ayuden a sentirse mejor.

Le sugiero que ore de la siguiente manera: “Dios, acudo lleno de esperanza para implorar la Misericordia de su Sagrado y Divino Corazón. Deme fuerzas para afrontar esta etapa de mi vida. Amén”.