Los problemas, querámoslo o no, hacen parte de la cotidianidad. Sería utópico creer que todo tiene que ser ‘perfecto’ a nuestro alrededor.

Existen los colores, el blanco, el negro y los tonos grises, y todos ellos hacen parte de las posibilidades.

Así las cosas, es normal enfrentarnos a una situación que se tipifique como ‘complicada’. Pero si no la asumimos, ella terminará torpedeando nuestra vida y menoscabando nuestro bienestar.

Por más que le saquemos el quite e intentemos huir, el problema no va a desaparecer solo ‘porque sí’; además, la angustia que él trae es como una ‘espinita’ insertada en la piel que no nos deja tranquilos.

Tal vez sea sano ‘relajarnos’ un poco y no pensar tanto en tal angustia; pero eso no quiere decir que no debamos enfrentarla.

Es inútil alejarnos de ese inconveniente, entre otras cosas, porque él nos perseguirá hasta donde vayamos. Mi abuela decía que un problema tiene la velocidad de un rayo y que es capaz de alcanzarnos, así tratemos de escapar.

Mejor dicho: la idea de alejarnos de lo que nos agobia ‘por dentro o por fuera’ puede ser una salida, pero está claro que hacer eso nunca será la solución definitiva.

Si advertimos alguna dificultad, hay que procurar solucionarla. Jamás nos podemos rendir ante el primer tropezón, so pena de terminar frustrados.

Siempre debemos mantener la cabeza en alto y seguir hacia adelante con decoro y con la mayor dignidad posible.

Además, un obstáculo nos fortalece y siempre deja una enseñanza, si lo superamos. Y si lo analizáramos bien, podríamos utilizar esa vicisitud para mostrar de qué pasta estamos hechos.

¿Qué pretendo decir?

Que cualquier angustia podría ser, al mismo tiempo, una palanca para crecer como personas.

Las adversidades siempre encierran oportunidades de cambio. Ellas no siempre son nefastas, muchas nos dejan las mejores lecciones.

Cuando afrontamos una situación difícil y la resolvemos, nos volvemos más fuertes y nos comportamos de una forma más madura. Solo viéndonos ‘cara a cara’ con esa angustia, podremos abordarla con eficacia.

Si un inconveniente se planta frente a nosotros, debemos poner los pies en la tierra, respirar profundo para ver las cosas más claras y tomar las mejores decisiones.

¡Claro! Podemos tomarnos nuestro tiempo, pues no es indispensable reaccionar ‘a la topa tolondra’. La idea no es precipitar las respuesta, sobre todo cuando la situación no lo demanda.

Reitero, eso sí, que un problema es una circunstancia que, desde ningún punto de vista puede quedar en la ‘lista de los pendientes’ que nunca asumimos.

Lo menciono porque las cosas que se nos acumulan, al final tienen más peso que la misma contrariedad que nos agobia.

Es claro que si dejamos pasar más el tiempo, la carga será más difícil de llevar, sin contar que iremos perdiendo la esperanza.

Es esencial que nos enfrentemos a nosotros mismos para ponerle el pecho a la brisa, por más fuerte que ella sea.

Si decidimos actuar, tal proceder será un factor determinante para ‘sacarnos esa espinita’ que no nos deja en paz.

Eso sí, debemos hacer una radiografía para tener claro el panorama y para hacer lo que le nos corresponda.

¿Pasa hoy por un problema?

Tome la decisión de enfrentarlo y verá que, más temprano que tarde, saldrá bien librado. Y si no se siente seguro ni fuerte, convendría solicitarle fortaleza, serenidad y claridad a Dios.

REFLEXIONES CORTAS