EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Nada pasa y todo en mi mundo es igual. Mejor dicho, en mi vida no hay nada novedoso. Pasé meses de encierro por la pandemia y ahora, que debería estar reactivándome, siento que el aburrimiento es mi constante. Es como si en mí todo se hubiera detenido y no avanzara: me da lo mismo hoy que mañana. Además, mi entorno no me emociona. ¿Qué será lo que me está pasando? ¡Ayúdeme!”.