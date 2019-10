EL CASO DE HOY

Testimonio: “Quisiera que me ayudara a responder algunas inquietudes que me surgen con la gran cantidad de preocupaciones que afronto. Le confieso que soy inestable y eso ha hecho que mis problemas se multipliquen. He tenido grandes sinsabores en los aspectos profesionales y emocionales, los cuales me han debilitado aún más. Lo peor es que me aferro al pasado y me atormentan los recuerdos por lo que ‘pudo ser’ y ‘no fue’. A veces pienso dejar todo tirado en mi rutina, pero me da mucho miedo. Algunos me aconsejan que mejor me quede quieta. En el fondo siento que no puedo seguir, pero soy cobarde. ¿Qué hago?”.

Respuesta: Antes que nada recuerde que el único que puede decirles “sí” o “no” a sus inquietudes y preocupaciones es su propio corazón.

También tenga presente que para resolver los problemas, primero hay que enfrentarlos con firmeza y valentía.

Le corresponde aprovechar las lecciones que pueda sacar de las experiencias que le ha dado la vida.

Las amarguras, una vez superadas, deben ser la materia prima para reforzar su nobleza, fortificar su espíritu resiliente y para incrementar su tenacidad.

¿Sabe algo? Si mira las cosas con detenimiento, es probable que descubra que la vida misma le está diciendo con fuerza que ya es hora de hacer ciertos cambios estructurales; tanto en su forma de pensar como en su actitud.

Creo que es tiempo de cortar con el pasado. No se apegue a los viejos recuerdos que, de alguna manera, no lo dejan crecer.

Lo invito a reestructurar su cotidianidad. Puede ser que a otras personas esto les parezca “arriesgado, absurdo y fuera de lugar”, pero por lo que interpreto entre las líneas de su carta creo que es que vital transformase por dentro para garantizar una mejor vida.

¡Claro! Debe hacer tal transformación de una manera inteligente y lógica.

Saque de su mente los pensamientos negativos autolimitantes e improductivos, los cuales lo están desgastando y le hacen dilapidar muchas energías.

Quedarse en el temor y en el ayer nunca lo conducirán a nada concreto.

Tendrá que tener mucho tacto para que pueda manejar de manera eficiente sus cosas. Es decir, debe analizar cuál es la mejor opción, estudiarla y pensar en la forma correcta de adaptarse a los cambios.

Debe mantener muy en estado de alerta sus sentidos y actuar con extremada prudencia en todo momento para evitar equivocarse o sobrepasarse.

Tenga presente que su misión, en las actuales circunstancias y en estos tiempos de su vida, es precisamente la de aprender de los errores, enmendar y mirar hacia el frente. Yo sé que si es propositivo todo le fluirá.

Conserve la calma, crea en usted mismo y llénese de bondad para que no actúe de forma precipitada; además siembre armonía en su corazón y en todo su alrededor.

Si logra hacer esto desde el nivel de su mente, mejorará la naturaleza, la calidad y la cantidad de las energías que yacen en su ser. De esta manera podrá culminar con pleno éxito todos los proyectos y programas que usted ponga en marcha y lidere.

Finalmente, pídale sabiduría y serenidad a Dios para que recomponer el camino. Con fe, acción y perseverancia podrá enfrentar lo que venga de ahora en adelante.

FRASES SUELTAS

* Llénese de la fortaleza suficiente para seguir adelante; incluso durante las mayores pruebas y dificultades.

* El tiempo descubre las mentiras ocultas, revela las razones más ciertas y delata a las personas más falsas.

* Ser soberbio puede hacerlo ver ‘fuerte’. Sin embargo, el camino hacia Dios es el que lo conduce a la felicidad.

* La amistad es como la vida misma: Dios nos la da a todos y cada quien se encarga de hacerla crecer.

* Me he equivocado, he caído y he llorado. Sin embargo, he aprendido de los errores y he detenido mi derrumbe.

* Nada fortalece más la autoridad que un silencio oportuno. Si usted grita, lo único que hace es rebajarse.