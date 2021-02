Levantarnos cada día con las fuerzas y los ánimos renovados, mirar al cielo y entender lo que nos está pasando e incluso mantener intacta la fe parecieran tareas difíciles en estos tiempos que padecemos.

Es cierto que este tramo de nuestra vida ha sido bastante complicado y es obvio que necesitamos explicaciones para entender el momento actual.

No obstante, es preciso saber que sí podemos conservar el equilibrio y hacer acopio de serenidad, a pesar de que las cosas siguen complicándose a nuestro alrededor.

A usted, a mí y a todos en general nos corresponde reafirmarnos en la fe y no dejarnos doblegar por las circunstancias.

Puede ser que hoy sintamos enormes tribulaciones, pero pronto la tempestad amainará y el arco iris nos ofrecerá otro horizonte.

Alguien dirá que se lee sencillo este consejo, pero que realmente no es tan fácil llevarlo a la práctica. ¡Tal vez sí! Pero siento que es posible mirar hacia el frente, siempre y cuando optemos por ir de la Mano de Jesús.

Debemos demostrarnos a nosotros mismos y a todo aquel que nos rodea que, bajo la tutela del Señor, tendremos paz. Los momentos adversos, a su lado, son más llevaderos.

Obviamente es fundamental nutrir la paz interior y conservar la entereza. Es claro que para Dios nada es imposible y, por ende, podemos estar convencidos de que nos aliviará las cargas en el tiempo de Él.

Todo el sufrimiento con esta pandemia ha sido intenso, pero ese dolor no puede ser en vano: ¡El aprendizaje ha sido enorme! De hecho, ya hemos visto a nuestro alrededor notables cambios; y aunque no lo queramos admitir, también han sucedido cosas buenas en medio del duro temporal.

Hoy hemos podido vencer el egoísmo y se podría decir que somos más sensibles a los sufrimientos del prójimo. También hemos unido nuestros corazones para causas comunes, sin contar que en más de una ocasión ha salido a flote nuestra resiliencia.

No se confunda con este texto, porque no se trata de resignarnos a sufrir ni nada por el estilo. Esta no es una invitación a entregarse a la pena; es todo lo contrario, es un llamado a no renunciar a las esperanzas ni a los sueños.

Tampoco creo que la estrategia consista en buscar la forma de escapar de las aflicciones o de los problemas, sino en prepararnos para enfrentarlos con dignidad.

Es obvio que hay que aprender a cargar la cruz que debamos asumir, teniendo en cuenta que Jesús nos irá dando su respaldo.

La idea es entender que podemos superar estas situaciones adversas en medio de la cotidianidad, siempre y cuando mantengamos la perseverancia y la fe puestas en el Creador.

Y lo que denomino como ‘cotidiano’ no es sencillamente lo ‘simple’, lo tedioso ni mucho menos lo pasajero. Hablo de ese entorno personal que encierra una gama de vivencias, de sentimientos y de perspectivas a las que nos enfrentamos y las cuales debemos asimilar.

Es comprender que más allá de que pasemos por días grises como los que estamos afrontando en esta época, podremos ser fieles a la Palabra y a la Promesa de Dios.

Yo soy otro de los que cree firmemente en el poder de la oración, así algunos afirmen de manera errada que las plegarias caen al vacío o que se las lleva el viento.

La oración, como nunca antes, irradia la Presencia del Señor en nuestro ser. Por muy profundo que sea el abismo o por más oscuras que sean las tinieblas, nuestro Padre nos dejará ver el camino a seguir.

De hecho no hay que orar solo en tiempo de tragedias. El énfasis de la plegaria debe ser fortalecer nuestra relación con el Ser Supremo, pasar más tiempo en su Presencia y compartir buena parte del espacio que ocupa nuestro corazón. Oremos porque nuestra relación con Él es vital.

Recordemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Pongamos la confianza en Él, incluso cuando no entendamos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¡Permitamos que sus planes se lleven a cabo! Amén.

REFLEXIONES CORTAS

* Usted quiere ‘aterrizar’ sin ni siquiera haber despegado. Si no se atreve a volar, no espere salir de donde está.

* Quédese con quien no lo suelta en los momentos difíciles y siempre lo anima, lo ama, lo aconseja y lo respeta.

* Siempre sea honesto, tanto en las situaciones pequeñas como en las grandes. Ser correcto es lo mejor.

* Usted es un continuo ‘constructor’. Cada día, con lo que hace, decide levantar su vida a pulso.

* La vida es un viaje espiritual en el que debe permanecer conectado con usted mismo para lograr ser feliz.

* El presente no deja de ser el resultado de otros momentos presentes que ya han ocurrido. ¡Viva el hoy!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Cuéntenos qué es lo que aflige su estado de ánimo en estos momentos. La idea no es solo que se desahogue, sino que pueda compartir con nosotros unas sanas estrategias para recomponer su espíritu y de paso alentar a otras personas que estén pasando por su misma situación. El objetivo es claro: que pueda mitigar los efectos de esas angustias que lo tienen tan apesadumbrado. Envíe su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna Euclides Kilô Ardila le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Cada día siento que mi vida se estanca más. Es como si estuviera dando ‘vueltas y vueltas’ para atravesar el mismo camino y seguir como al principio: aburrido, frustrado y sin ningún aliciente. ¿Qué me pasará? ¿Será mi mala suerte o es que de pronto estoy condenado a no avanzar? Tengo 37 años y en la empresa en la que trabajo los jefes no valoran mis esfuerzos y, en general, en mi casa nadie me apoya para salir adelante. No siempre me sentí así: hace como siete años vivía con mucha chispa y quería devorarme al mundo. No sé qué me puede estar pasando. ¿Qué consejo me podría dar? Se lo agradezco”.

Respuesta: Un gran profesor me dijo alguna vez que no sería la suerte ni mucho menos el destino los que definirían cómo sería mi vida. Recuerde esta frase del docente: “Es usted y solamente usted el que moldeará el tipo de futuro y el estilo de vida que tendrá”.

¿Apenas tiene 37 años y asegura no tener ningún aliciente? ¡Por favor, reaccione! Salga ese estado de estancamiento en el que dice encontrarse.

Su vida es su responsabilidad. Si bien no siempre podrá cambiar lo que está fuera de su alcance, es evidente que puede mejorar su percepción de lo que le sucede. Insisto en decirle que está muy joven como para vivir sin chispa.

Tenga presente que si no toma la iniciativa de sacudirse de esa percepción de quietud, seguirá atornillado.

De entrada, deje de echarles la culpa a los demás y elimine ese rol de ‘víctima’ que se lee entre las líneas de su correspondencia. ¿Qué pretende interpretando ese papel de ‘Pedro de malas’?

¡Con ello solo conseguirá despertar la lástima de los demás!

Ahora bien, reflexione acerca de qué fue exactamente lo que le ha hecho desanimarse. Debe detectar la razón que lo ha venido arrastrado a esa dirección o entender qué es lo que le hace bajar la guardia. Tómese el tiempo necesario para identificar esa causa y soluciónela.

Para hacer esta tarea será preciso que vaya hacia su interior y observe el lugar en el que se encuentra para que, desde esa óptica, haga un diagnóstico serio del por qué de esa parálisis.

También será preciso que se conecte con lo que más valora en la vida, de tal forma que nutra su entusiasmo y decida enfocarse en lo que le hace feliz.

Ojo: no tiene que seguir haciendo las cosas como siempre las ha hecho, ni tampoco está obligado a dejar todo a la ‘topa tolondra’. Considero preciso que se renueve desterrando los malos hábitos y atreviéndose a introducir en su cotidianidad algunas novedades.

Si se renueva, le garantizo que podrá tener una mirada esperanzadora y, con seguridad, saldrá de ese letargo. Pídale a Dios claridad y serenidad para obrar de la manera más acertada.