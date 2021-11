No deje que penetre esa ‘maleza’ en su oficina, en sus relaciones sociales ni mucho menos en su hogar. Por favor, no se deje llevar por los celos profesionales ni sienta pena si su vecino triunfa; comprenda que su reto es con usted mismo y no tiene caso vivir comparándose con los demás.

Lo que más me preocupa de la envidia no es el que la siente, sino que con su accionar el envidioso se la pasa frenando el vuelo de la gente. La envidia, como el fuego voraz, ennegrece lo que no puede destruir y poco a poco se va convirtiendo en la polilla que intenta carcomer la madera ajena.

Esa fea costumbre hace que los envidiosos vivan atacando a quienes van progresando, tal vez porque ellos mismos no han sido capaces de avanzar. En ese orden de ideas se incomodan cuando los otros se abren camino y, en consecuencia, se la pasan ‘rajando’ de las victorias ajenas. Cuando no se poseen talentos, se envidian los logros de los que sí los tienen.

Hay quienes no son capaces de reconocer las cualidades y las virtudes de los demás y, en lugar de alegrarse por los éxitos de sus compañeros, sufren. La razón: no pueden soportar que existan personas que se destaquen y lleguen al podio antes que ellos.

Testimonio: “Hay cosas maravillosas que experimenté de joven y que hoy no tengo. Me traslado a mi pasado y recuerdo hazañas y momentos felices que se traducen en añoranzas. Mi realidad actual, sin ser mala, no es ni la sombra de mi vida anterior. Eso me tiene triste. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: Es evidente que la nostalgia está embadurnando su alma por cosas que fueron bellas, pero que hoy solo son remembranzas.

Si bien es normal añorar lo que ya no está a su lado y que le dio tanta felicidad, debe entender que su realidad ahora es diferente. Es decir, busque la forma de lidiar con el recuerdo de eso bonito que vivió, sin que ello sea una excusa para no conseguir un equilibrio y continuar con su mundo actual.

¡No viva triste por el tiempo que se fue! Dele el puesto que se merece a cada cosa que hoy tiene, a cada detalle que la vida le da y a cada momento que le corresponda protagonizar.

Por lo que interpreto en su carta, se está olvidando de poner la mirada en lo más inmediato: su presente.

Y aunque no me da detalles de lo que hoy tiene, sí admite que no es ‘mala’ su situación actual. ¿No cree que es tiempo de saborear los tesoros que Dios le brinda con cada amanecer?

Yo sé que muchas de las cosas que le encantaba ya no las puede hacer, pero sí puede ajustar bien sus expectativas para divisar otro cielo.

Cuando deje atrás esa parte de su mundo que ya es historia, se sentirá renovado. Lo importante es estar satisfecho con lo que hace y ponerle el alma a cada circunstancia que la vida misma le brinde.

En lugar de estar melancólico siéntase reconfortado, protegido, animado e incluso feliz por el hecho de estar vivo. ¡Dios lo bendiga!