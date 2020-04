Dicen que cuando arrecia la lluvia, en lugar de aburrirse hay que bailar bajo la lluvia. Pero en estos tiempos de pandemia, tras el confinamiento, uno como que pierde las ganas de todo y la verdad no cala la idea de danzar.

¿Qué hacer cuando de repente las eventualidades son las que nos apagan la música y nos lanzan a un tedio y a un mar de dudas?

Siempre he pensado que en la vida todo nos deja grandes enseñanzas, y en definitiva esta pandemia también nos sirve para aprender.

No creo que la vida se encargue de ponernos piedras en el camino, considero que simplemente muchas veces no sabemos interpretar lo que nos quiere decir cuando pasan cosas como la que hoy sufrimos.

Hay personas que aún se aferran a seguir viviendo el mundo como antes, quieren que todo acabe pronto para volver a la “normalidad” y ni siquiera se han puesto a reflexionar que esas ideas no están más que alejadas de la realidad.

Yo, por ejemplo, ya no vivo desanimado en este tiempo. A mí la ansiedad no me asalta por el encierro mismo, sino por la emoción de saber cuáles retos me traerá el mañana y cuáles cambios vendrán con ellos.

Hace poco más de un mes, cuando asumí lo que esto me estaba trayendo y acepté la realidad, no tuve de otra que reaccionar. Al principio me resistí y hasta intenté culpar a los demás de lo que estaba ocurriendo.

Luego, tras orar, me di cuenta de que soy frágil y que con la más mínima brisa podría caer. ¡Decidí agarrarme fuerte y asumir esto con entereza!

Usted, yo y en general todos nos enfrentamos a algo que nunca imaginamos que ocurriría, y menos que estuviéramos preparados para vivirla.

Así las cosas, cara a cara con la realidad, no hay de otra: se debe actuar y cambiar la mentalidad para bien.

Esta pandemia no nos debe llevar al estancamiento ni al abatimiento, ni mucho menos nos puede hundir en el miedo.

Yo hoy veo mi entorno y mis situaciones como valiosas oportunidades para darle otra mirada y otra rienda a mi cotidianidad.

Les recomiendo a mis lectores que adquieran hábitos que, en vez de desanimarlos, les den más bien las pautas necesarias para fortalecer sus estados de ánimo.

Échelen cabeza y reflexionen sobre qué pueden ganar dejándose llevar por malos pensamientos y cosas que los hundan más en sentimientos negativos.

¿No les parece mejor ver las cosas positivas para que abran sus mentes y tengan una disposición más grande hacia nuevos hábitos de vida?

Recuerden que la vida es una sola y si no hacemos algo para pasarla mejor en los momentos difíciles, no lograremos estar plenos o satisfechos y tampoco alcanzaremos el bienestar que nos garantice tranquilidad a futuro.

Ánimo que pronto saldremos a la calle de nuevo y la vida nos espera para dar los primeros pasos hacia un nuevo comienzo.

¡Un abrazo y no se olviden de orar!